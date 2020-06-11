Волков прибыл в США для проведения боя с Блэйдсом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прибыл в США для участия в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 173.

Об этом Волков сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Почти сутки мы провели в дороге и, наконец, добрались до места», — говорится в обращении спортсмена.

Также седьмой номер рейтинга тяжёлого веса UFC признался, что очень тяжело переживает разлуку с семьёй, но отметил, что подобные трудности придают ему дополнительную энергии и настраивают на победный результат.

Волков провёл 38 поединков в профессиональной карьере. На его счету 31 победа (23 — досрочно) и семь поражения (четыре — досрочно). В последнем бою Александр взял верх над Грегом Харди единогласным решением судей. Схватка прошла на турнире UFC Fight Night в Москве.

Ранее Блэйдс выразил уверенность, что одержит досрочную победу над Волковым.