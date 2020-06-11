Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым

Американский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга тяжёлого веса Кёртис Блэйдс поделился ожиданиями от поединка с Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 173, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе.

«Думаю, это классический поединок грэпплера против ударника, хотя я могу и в стойке драться. Волкову нравится держать дистанцию, со мной в клинче он оказаться не захочет. Но ему придётся это сделать. Буду прессинговать, пока не загоню к сетке. Сомневаюсь, что понадобятся все пять раундов. Будет досрочная победа, вопрос лишь в том, сколько времени мне потребуется, чтобы сломать его», — цитирует Блэйдса MMA Junkie.

При этом американский боец также обратил внимание на тот факт, что его поединок с Волковым пройдёт в октагоне, размеры которого меньше стандартных на 1,5 м (7,62 м вместо 9,144 м). По его словам, это станет для него дополнительным преимуществом и поможет быстрее сокращать дистанцию в дуэли с Волковым.

За свою профессиональную карьеру в ММА Блэйдс провёл 16 поединков, в которых одержал 13 побед (десять — нокаутом) и потерпел два поражения (оба — нокаутом), ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Александр Волков мог сыграть сына Ивана Драго в фильме «Крид 2», вышедшем в 2018 году.