Магомедшарипов рассказал, кто может стать его следующим соперником в UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что скорее всего встретится в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом.

«Как я слышал, активно планируются бои Даниель Ортега — Корейский Зомби (прозвище бойца Чон Чхан Сона. — RT) и Александер Волкановски — Макс Холлоуэй. Так что выбор из топов не особенно велик. Мне говорят, что бой с Родригесом в разработке. Надеюсь, всё получится», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему больше всего хотелось бы подраться именно с Родригесом, так как между ними есть определённая история и их стили похожи.

«Бой с ним отлично подошёл бы для возвращения после длительного простоя. После победы над соперником из топ-5 я заслуженно могу требовать бой за пояс», — добавил Магомедшарипов.

На профессиональном уровне российский боец одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету Родригеса десять выигранных боёв, два проигрыша и один поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе.