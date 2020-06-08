Магомедшарипов рассказал, кто может стать его следующим соперником в UFC

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что скорее всего встретится в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом.
Магомедшарипов рассказал, кто может стать его следующим соперником в UFC
  • РИА Новости

«Как я слышал, активно планируются бои Даниель Ортега — Корейский Зомби (прозвище бойца Чон Чхан Сона. — RT) и Александер Волкановски — Макс Холлоуэй. Так что выбор из топов не особенно велик. Мне говорят, что бой с Родригесом в разработке. Надеюсь, всё получится», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему больше всего хотелось бы подраться именно с Родригесом, так как между ними есть определённая история и их стили похожи.

«Бой с ним отлично подошёл бы для возвращения после длительного простоя. После победы над соперником из топ-5 я заслуженно могу требовать бой за пояс», — добавил Магомедшарипов.

На профессиональном уровне российский боец одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету Родригеса десять выигранных боёв, два проигрыша и один поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе.

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