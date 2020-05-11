Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Сехудо, объявившего о завершении карьеры

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Российский боец смешанных единоборств (UFC) Забит Магомедшарипов выразил готовность провести поединок с чемпионом легчайшего веса Генри Сехудо, объявившим о завершении карьеры после турнира UFC 249.
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Сехудо, объявившего о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Про вызов я не забыл, так что давай зарубимся. Удачи в новой жизни, чемпион», — написал в Instagram Магомедшарипов. К посту Забит прикрепил два видео с Сехудо, в которых он сначала выражает желание подраться с Магомедшариповым после боя с Крузом, а затем объявляет о завершении карьеры.

Российский боец выступает в полулёгком весе, что на одну весовую категорию выше.

На турнире UFC 249 Cехудо победил техническим нокаутом Доминика Круза и после этого объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Ранее Сехудо предложил UFC провести турнир за титул в легчайшем весе.

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