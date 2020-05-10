Сехудо предложил UFC провести турнир за титул в легчайшем весе

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Завершивший карьеру чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо предложил, как можно разыграть между бойцами принадлежавший ему титул.
Сехудо предложил UFC провести турнир за титул в легчайшем весе
  • Reuters

«На месте UFC я бы устроил турнир за пояс, в котором бы приняли участие четыре человека. Например, Пётр Ян, Алджамейн Стерлинг, Кори Сэндхаген и, может быть, Алду, я не знаю. Или Марлон. Пусть UFC решает. Думаю, что этим ребятам надо поубивать друг друга в борьбе за пояс. Пусть они там все недовольны, даже Пётр Ян. Но он сам там никого не побил. Пусть победит Стерлинга или Сэндхагена, а затем уже получает бой за титул. Нельзя давать титульный бой после победы над Фейбером», — заявил Сехудо на пресс-конференции.

33-летний Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крузом на UFC 249.

Ранее Ян заявил, что Сехудо завершил карьеру, чтобы избежать их поединка.

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