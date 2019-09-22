Американского бойца забросали мусором на турнире UFC Fight Night 159
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В одном из эпизодов местный спортсмен попал Стивенсу пальцем в глаз. Представитель США пытался прийти в себя, но врачи приняли решение о его снятии. Сам бой был признан несостоявшимся.
Болельщики остались недовольны и забросали Стивенса мусором, когда тот уходил из зала.
Ранее сообщалось, что победитель Сурдлимпиады Аскар Аскаров дебютировал в UFC с ничьей.
Una locura completa fue la que se vivió luego de que se parara la pelea entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens pic.twitter.com/2z0L4ILRE2— Pato Zúñiga (@pato_zuniga12) September 22, 2019