Американского бойца забросали мусором на турнире UFC Fight Night 159

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Американца Джереми Стивенса забросали мусором после поединка с мексиканским бойцом смешанного стиля Яиром Родригесом в главном событии на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико.
Американского бойца забросали мусором на турнире UFC Fight Night 159
  • © AFP

В одном из эпизодов местный спортсмен попал Стивенсу пальцем в глаз. Представитель США пытался прийти в себя, но врачи приняли решение о его снятии. Сам бой был признан несостоявшимся.

Болельщики остались недовольны и забросали Стивенса мусором, когда тот уходил из зала.

Ранее сообщалось, что победитель Сурдлимпиады Аскар Аскаров дебютировал в UFC с ничьей.

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