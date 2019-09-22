Победитель Сурдлимпиады дебютировал в UFC с ничьей
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На турнире UFC Fight Night 159 в Мехико россиянин встретился в октагоне с местным спортсменом Брэндоном Морено.
Бойцы провели все три раунда, по итогам которых судьи дали ничью — один рефери зафиксировал ничью (28:28), второй отдал победу Аскарову (29:28), третий — Морено (30:27).
До этого на счету Аскарова было десять побед в смешанных единоборствах.
Сурдлимпиада является соревнованием людей с нарушениями слуха.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен.