Победитель Сурдлимпиады дебютировал в UFC с ничьей

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Российский боец смешанного стиля, который является победителем Сурдлимпиады-2017, Аскар Аскаров свёл вничью свой дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Победитель Сурдлимпиады дебютировал в UFC с ничьей
  • © Global Look Press

На турнире UFC Fight Night 159 в Мехико россиянин встретился в октагоне с местным спортсменом Брэндоном Морено.

Бойцы провели все три раунда, по итогам которых судьи дали ничью — один рефери зафиксировал ничью (28:28), второй отдал победу Аскарову (29:28), третий — Морено (30:27).

До этого на счету Аскарова было десять побед в смешанных единоборствах.

Сурдлимпиада является соревнованием людей с нарушениями слуха.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен.

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