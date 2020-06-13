Ян считает, что у него есть всё для победы над Алдо и завоевания титула UFC

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Жозе Алдо за вакантный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Ян считает, что у него есть всё для победы над Алдо и завоевания титула UFC
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«Не удивлён, что в UFC выбрали Алдо, потому что он должен был драться за титул ещё в мае», — цитирует Яна BJ Penn.

Он отметил, что не может пока сам выбирать соперников, так как пока является просто претендентом на титул. Кроме того, россиянин подчеркнул, что Алдо является достаточно опытным бойцом.

«Он не допускает много ошибок и будет готов к пятираундовой схватке. Но я убеждён, что у меня есть всё для победы над ним. Не сомневаюсь, что наши стили обеспечат классный поединок», — добавил Ян.

Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо. Поединок состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на бойцовском острове в ОАЭ.

Ранее Ян ответил бойцу UFC Шону О'Мэлли, который высмеял россиянина.

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