В соцсетях жёстко раскритиковали О'Мэлли за высказывание в адрес Яна
- Reuters
Один из пользователей Twitter назвал расистским заявление О'Мэлли в адрес Яна, а другой упрекнул американца в незнании истории ММА. По его словам, если Шон не знает, кого Ян побил в своём последнем поединке, то он не имеет права высказываться о россиянине.
При этом ещё один болельщик пожелал О'Мэлли вести себя спокойнее, так как тот пока не одержал ни одной победы над бойцом из топ-15 рейтинга легчайшего веса.
Ранее О'Мэлли заявил, что Ян не может правильно выговорить своё имя.