В соцсетях жёстко раскритиковали О'Мэлли за высказывание в адрес Яна

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Пользователи социальной сети Twitter оказались возмущены заявлением американского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шона О'Мэлли, который грубо пошутил над российским спортсменом, претендентом на титул в легчайшем весе Петром Яном.
В соцсетях жёстко раскритиковали О'Мэлли за высказывание в адрес Яна
  • Reuters

Один из пользователей Twitter назвал расистским заявление О'Мэлли в адрес Яна, а другой упрекнул американца в незнании истории ММА. По его словам, если Шон не знает, кого Ян побил в своём последнем поединке, то он не имеет права высказываться о россиянине.

При этом ещё один болельщик пожелал О'Мэлли вести себя спокойнее, так как тот пока не одержал ни одной победы над бойцом из топ-15 рейтинга легчайшего веса.

Ранее О'Мэлли заявил, что Ян не может правильно выговорить своё имя.

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