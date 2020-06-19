«Болезнь отступает»: состояние отца Нурмагомедова улучшилось

Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, у которого ранее возникли осложнения на фоне коронавирусной инфекции, идёт на поправку. Об этом заявил тренер Хавьер Мендес. Эту информацию подтвердил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. По его словам, специалист пока не вставал с постели, однако у него наблюдается положительная динамика.

Спустя почти два месяца после госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, появились первые позитивные новости о значительном улучшении его состояния. Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил информацию о том, что лечение от коронавируса, которое тренер проходил в одной из московских больниц, наконец дало свои плоды.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, чтобы он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.

Сам действующий чемпион UFC в лёгком весе пока не прокомментировал состояние отца. Однако накануне о положительной динамике сообщил и его тренер Хавьер Мендес. Он общался со своим подопечным, который и поделился с ним радостными новостями.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, который сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», — приводит слова Мендеса ТАСС.

57-летний Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Махачкале в конце апреля. Изначально у него была диагностирована пневмония, впоследствии тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. На тот момент Абдулманап был в сознании, ничто не предвещало ухудшения ситуации.

Однако в начале мая специалист был доставлен в московскую клинику. О его здоровье ходили противоречивые слухи, конец которым положил Хабиб. Он рассказал, что отец находится в очень тяжёлом состоянии, так как болезнь дала осложнения. Дело в том, что год назад Нурмагомедову была сделана операция на сердце. Также сообщалось о перенесённом им инсульте, после которого Абдулманап был введён в искусственную кому. Поражение лёгких оценивалось в 75%, в связи с чем врачи были вынуждены подключить Нурмагомедова-старшего к аппарату ИВЛ.

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В конце месяца появились сведения об улучшении, однако их опровергли близкие Абдулманапа. Напротив, состояние тренера резко ухудшилось, он вновь впал в кому и даже был подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), к этой процедуре прибегают лишь в крайних случаях.

На протяжении нескольких недель ситуация не менялась. Однако 10 июня спортивный менеджер Али Абдель-Азиз впервые сообщил радостные новости. По его словам, положение Нурмагомедова по-прежнему остаётся серьёзным, однако наметился явный прогресс. Он не только ответил сыну, когда тот говорил с ним, но и улыбнулся ему.

«Хабиб очень сильный человек, у него сильная семья и сильный отец. Абдулманапу уже лучше. Он открыл глаза и немного отвечает — это хороший знак. Всё в руках Аллаха. Мы верим, что он выздоровеет, но в конечном счёте всё зависит только от его собственного организма. Сейчас он идёт на поправку, чему мы очень рады», — рассказал Абдель-Азиз ESPN.

Кроме того, он предположил, что произошедшее не только не сломила Нурмагомедова, но и ещё больше мотивировало его на подготовку к предстоящему поединку.

Затем Гаджиев заявил, что Нурмагомедов несколько дней был в Москве и навещал отца в больнице. При этом на протяжении длительного времени к нему не пускали даже родственников.

«Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть, по крайней мере, наблюдается положительная динамика. Рано говорить, что он идёт на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация», — сообщил глава Fight Nights Global.

Нурмагомедов-старший является одним из самых авторитетных тренеров не только по смешанным единоборствам, но и по боевому самбо. Поэтому за ходом его лечения с волнением наблюдали не только его подопечные, но и соперники Хабиба, а также представители других видов спорта. Скорейшего выздоровления специалисту желали президент UFC Дана Уайт, экс-чемпион промоушена в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор, футболисты сборной России и махачкалинского «Анжи», известный комментатор Дмитрий Губерниев и многочисленные болельщики.