«Болезнь отступает»: состояние отца Нурмагомедова улучшилось
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Спустя почти два месяца после госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, появились первые позитивные новости о значительном улучшении его состояния. Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил информацию о том, что лечение от коронавируса, которое тренер проходил в одной из московских больниц, наконец дало свои плоды.
«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, чтобы он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.
Сам действующий чемпион UFC в лёгком весе пока не прокомментировал состояние отца. Однако накануне о положительной динамике сообщил и его тренер Хавьер Мендес. Он общался со своим подопечным, который и поделился с ним радостными новостями.
«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, который сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», — приводит слова Мендеса ТАСС.
57-летний Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Махачкале в конце апреля. Изначально у него была диагностирована пневмония, впоследствии тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. На тот момент Абдулманап был в сознании, ничто не предвещало ухудшения ситуации.
Однако в начале мая специалист был доставлен в московскую клинику. О его здоровье ходили противоречивые слухи, конец которым положил Хабиб. Он рассказал, что отец находится в очень тяжёлом состоянии, так как болезнь дала осложнения. Дело в том, что год назад Нурмагомедову была сделана операция на сердце. Также сообщалось о перенесённом им инсульте, после которого Абдулманап был введён в искусственную кому. Поражение лёгких оценивалось в 75%, в связи с чем врачи были вынуждены подключить Нурмагомедова-старшего к аппарату ИВЛ.
В конце месяца появились сведения об улучшении, однако их опровергли близкие Абдулманапа. Напротив, состояние тренера резко ухудшилось, он вновь впал в кому и даже был подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), к этой процедуре прибегают лишь в крайних случаях.
На протяжении нескольких недель ситуация не менялась. Однако 10 июня спортивный менеджер Али Абдель-Азиз впервые сообщил радостные новости. По его словам, положение Нурмагомедова по-прежнему остаётся серьёзным, однако наметился явный прогресс. Он не только ответил сыну, когда тот говорил с ним, но и улыбнулся ему.
«Хабиб очень сильный человек, у него сильная семья и сильный отец. Абдулманапу уже лучше. Он открыл глаза и немного отвечает — это хороший знак. Всё в руках Аллаха. Мы верим, что он выздоровеет, но в конечном счёте всё зависит только от его собственного организма. Сейчас он идёт на поправку, чему мы очень рады», — рассказал Абдель-Азиз ESPN.
Кроме того, он предположил, что произошедшее не только не сломила Нурмагомедова, но и ещё больше мотивировало его на подготовку к предстоящему поединку.
Затем Гаджиев заявил, что Нурмагомедов несколько дней был в Москве и навещал отца в больнице. При этом на протяжении длительного времени к нему не пускали даже родственников.
«Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть, по крайней мере, наблюдается положительная динамика. Рано говорить, что он идёт на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация», — сообщил глава Fight Nights Global.
Нурмагомедов-старший является одним из самых авторитетных тренеров не только по смешанным единоборствам, но и по боевому самбо. Поэтому за ходом его лечения с волнением наблюдали не только его подопечные, но и соперники Хабиба, а также представители других видов спорта. Скорейшего выздоровления специалисту желали президент UFC Дана Уайт, экс-чемпион промоушена в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор, футболисты сборной России и махачкалинского «Анжи», известный комментатор Дмитрий Губерниев и многочисленные болельщики.
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