СМИ: У отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у Нурмагомедова-старшего развивается отёк лёгких и он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Его состояние оценивается как очень тяжёлое.
25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.