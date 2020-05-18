СМИ: У отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус

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У Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обнаружен коронавирус.
СМИ: У отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у Нурмагомедова-старшего развивается отёк лёгких и он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

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