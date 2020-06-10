Гаджиев рассказал о положительной динамике состояния отца Нурмагомедова

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гаджиев рассказал о положительной динамике состояния отца Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть по крайней мере наблюдается положительная динамика. Рано говорить, что он идёт на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация», — цитирует Гаджиева Sport24.

Он также заявил, что недавно Хабиб ездил в Москву и виделся с отцом.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца.

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