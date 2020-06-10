Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, находящегося в больнице.

«Хабиб очень силён, его семья и его отец также очень сильны. Он поправляется, открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что ему станет лучше, но в конце концов всё зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому», — цитирует менеджера Абдель-Азиза ESPN.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в «Анжи» пожелали здоровья находящемуся в больнице отцу Нурмагомедова.