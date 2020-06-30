Карьерные перспективы Хабиба и прогнозы на поединок: что окружает подготовку к бою Нурмагомедов — Гэтжи

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи. Он проводит сборы в Дагестане, а в качестве его спарринг-партнёра по борьбе выступает Зубайра Тухугов. Тренер россиянина Хавьер Мендес заверил, что подопечный не планирует завершать карьеру, а также рассказал о перспективах боя с Жоржем Сен-Пьером. В то же время о желании сразиться с чемпионом UFC в лёгком весе заявил Хорхе Масвидаль.

Хабиб Нурмагомедов ещё точно не знает, когда ему предстоит провести бой в защиту титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи, а многих уже интересует, что он будет делать после. Точного ответа на этот вопрос пока нет, хотя о желании помериться силами с россиянином и отнять у него звание лучшего бойца лёгкой весовой категории заявили сразу несколько именитых представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Среди них вновь фигурирует канадец Жорж Сен-Пьер.

Тренер россиянина Хавьер Мендес уверяет, что сам Нурмагомедов хочет сразиться с легендой промоушена, а его отец не против организации боя, но проблема заключается в слишком большой разнице в весе, которую будет сложно нивелировать. По мнению специалиста, вероятность того, что сторонам удастся ударить по рукам, остаётся, и если это случится, то поединок может войти в историю как один из лучших.

В то же время многие надеются на возобновление одного из самых ярких противостояний в UFC — между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, заявившем о завершении карьеры в начале июня. Выгоду, которую может принести возможный реванш, осознают и в команде действующего чемпиона.

«Идея второго боя — это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после прошлой истории. Конор, возможно, и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Ему ведь интересны не деньги, а наследие», — приводит слова Мендеса ТАСС.

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Переживать за своё финансовое положение Нурмагомедову-младшему точно не стоит. Его менеджер Али Абдель-Азиз опроверг появившуюся в СМИ информацию, в соответствии с которой россиянин получает за одно публичное выступление $78 тыс. По его словам, эта сумма составляет как минимум $300 тыс. в день.

Пока виртуальное соперничество между принципиальными соперниками сошло на нет, экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе решил поддеть двоюродный брат россиянина Абубакар Нурмагомедов. Он опубликовал фотографию, на которой Хабиб применяет болевой против соперника, и пошутил, что так себя чувствует человек с коронавирусом.

В ответ Макгрегор напомнил, что Нурмагомедов-старший в настоящий момент и сам борется с этой болезнью, а также предположил, что недуг — лишь предлог для команды россиянина, чтобы не проводить бои. Абубакар парировал новым колким комментарием: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается». Однако впоследствии оба поста удалил.

О готовности встретиться с Нурмагомедовым заявлял и представитель полусредней весовой категории Хорхе Масвидаль. Он отдал должное россиянину и отметил, что готов пойти на снижение веса ради такого поединка. При этом американец подчеркнул, что для этого ему необходимо выгодное финансовое предложение от UFC.

Что касается самого Нурмагомедова, то он продолжает подготовку к третьей защите чемпионского пояса. На данный момент точное время и место боя с Гэтжи неизвестны, однако предполагается, что он пройдёт в рамках турнира UFC 253 в Абу-Даби 19 сентября.

Боец пока находится с командой в родном Дагестане и регулярно делится с подписчиками своими тренировочными буднями. Так, он рассказал, что делает акцент на борьбе и спаррингуется с коллегой по UFC Зубайрой Тухуговым, чей бой предположительно состоится также в сентябре.

Не забывает Нурмагомедов и о других своих оппонентах. 27 июня Дастин Порье в тяжёлом поединке взял верх над Дэном Хукером на турнире в Лас-Вегасе. Россиянин отметил зрелищный бой и поздравил американца с победой.

Незадолго до своего поражения Хукер сделал прогноз на исход встречи Нрумагомедова и Гэтжи. Он заявил, что временный чемпион в лёгком весе является фаворитом в битве с россиянином.

«Мне определённо интересен этот бой. У Гэтжи есть как раз тот набор навыков, который может доставить Хабибу трудности. Он очень сильный боец, который не только умеет защищаться в борьбе, но и силён в стойке, поэтому может нанести серьёзный урон. Великолепная выносливость поможет ему продержаться пять раундов... Джастин точно станет тяжелейшей проверкой для Нурмагомедова. В этом бою я больше склоняюсь на сторону Гэтжи», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Русскоязычная пресс-служба UFC разрешила спор между Нурмагомедовым и бывшим бойцом Олегом Тактаровым. На протяжении длительного времени между ними развивался конфликт по поводу того, кто является первым российским чемпионом. На свои места всё расставил календарь, опубликованной русскоязычной пресс-службой промоушена.

В нём поясняется, что Тактаров является триумфатором Гран-при, а победа Нурмагомедова над Элом Яквинтой в 2018 году сделала его первым отечественным чемпионом UFC.

У Хабиба ещё будет время приумножить своё наследие, тем более, по словам Мендеса, о завершении карьеры он пока не задумывается.

«Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть. Это относится ко всем бойцам. Но у Хабиба с этим все в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC. Ислам Махачев скоро тоже будет показывать такие же результаты, в будущем он может занять его место», — рассказал тренер.