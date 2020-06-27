Боец UFC Хукер считает, что Нурмагомедов проиграет Гэтжи

Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер поделился мнением о вероятном поединке между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Мне определённо интересно их противостояние. Если говорить о навыках Гэтжи, он обладает такими умениями, которые доставят Хабибу проблемы. У него невероятная защита в плане борьбы, и вместе с тем он хорош в стойке, где может нанести сопернику серьёзный урон. У него отличная выносливость. Определённо он станет для Нурмагомедова сложнейшим испытанием, и я склоняюсь к тому, что успех будет за Джастином», — цитирует Хукера MMA Fighting.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Гэтжи 22 выигранных боя и два поражения. Менеджер россиянина заявил, что бой должен состояться на турнире UFC 253 в Абу-Даби, который должен пройти 19 сентября.

Ранее Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC.