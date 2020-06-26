Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC
- Reuters
«Неописуемое чувство. Многие годы тяжёлого труда», — подписал в Instagram россиянин видео того, что происходило после окончания боя.
Бой между Нурмагомедовым и Яквинтой состоялся 8 апреля 2018 года. Россиянин победил единогласным решением судей. После завоевания пояса Хабиб дважды провёл его защиту — против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го и против американца Дастина Порье в сентябре 2019-го.
Ранее в UFC назвали Нурмагомедова долгожданным чемпионом из России.