Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после победы над американцем Элом Яквинтой, которая принесла ему титул.

«Неописуемое чувство. Многие годы тяжёлого труда», — подписал в Instagram россиянин видео того, что происходило после окончания боя.

Бой между Нурмагомедовым и Яквинтой состоялся 8 апреля 2018 года. Россиянин победил единогласным решением судей. После завоевания пояса Хабиб дважды провёл его защиту — против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го и против американца Дастина Порье в сентябре 2019-го.

Ранее в UFC назвали Нурмагомедова долгожданным чемпионом из России.