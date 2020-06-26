Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после победы над американцем Элом Яквинтой, которая принесла ему титул.
Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC
  • Reuters

«Неописуемое чувство. Многие годы тяжёлого труда», — подписал в Instagram россиянин видео того, что происходило после окончания боя.

Бой между Нурмагомедовым и Яквинтой состоялся 8 апреля 2018 года. Россиянин победил единогласным решением судей. После завоевания пояса Хабиб дважды провёл его защиту — против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го и против американца Дастина Порье в сентябре 2019-го.

Ранее в UFC назвали Нурмагомедова долгожданным чемпионом из России.

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