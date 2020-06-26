В UFC назвали Нурмагомедова долгожданным чемпионом из России

Русскоязычная пресс-служба UFC опубликовала фотогалерею, посвящённую выступлениям российских бойцов в промоушене.

В записи, опубликованной в Instagram UFC Russia, говорится, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выигрывает турнир UFC 6 и завоёвывает пояс победителя Гран-при». А Хабиба Нурмагомедова, который 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту и завоевал пояс в лёгком весе, назвали «долгожданным чемпионом из России».

Прежде сам Тактаров не раз заявлял, что считает себя первым российским чемпионом UFC.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит россиянин.