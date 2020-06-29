Нурмагомедов опубликовал фото с отцом
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Спортсмен опубликовал фото со своим отцом в Instagram.
25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии.