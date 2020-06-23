Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«Насчёт отца скажу так, что положение у него до сих пор тяжёлое. Он находится в реанимации. Но сам коронавирус позади. Вирус дал осложнения. Там проблемы с почками, сердцем, и до сих пор он в тяжёлом положении в реанимации. Но насчёт вируса можно уже не переживать, есть только его последствия», — цитирует спортсмена сайт Первого канала.
По его словам, он регулярно навещает отца, тот узнаёт его, но они не могут общаться, так как отец находится под различными аппаратами.
«Уверен, что у него одни из лучших врачей мира. Насчёт этого у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо им за их работу. Просто нужно время. Последствия очень тяжёлые, и реабилитационный период будет сложным и длительным», — добавил Хабиб Нурмагомедов.
25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, что отец бойца вылечился от коронавируса.