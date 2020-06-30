Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видеоролик, в котором рассказывается о преимуществах борьбы.
Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Если вы никогда не боролись в жизни, то вам совершенно не понять, каково это, какие вас трудности ждут. Для того чтобы понять, что такое борьба, нужно оставить свою душу на матах. В борьбе ты должен страдать, страдать и ещё раз страдать, ломать себя. Это борьба, это не игра», — сообщается в посте.

«Борьба — это ключ», — прокомментировал свою публикацию Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления.

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