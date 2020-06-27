Тренер заявил, что Нурмагомедов не думает о завершении карьеры

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный не думает о завершении карьеры.

«Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть. Это относится ко всем бойцам. Но у Хабиба с этим всё в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Он отметил, что Ислам Махачев вскоре тоже будет показывать такие же результаты, а в будущем он может занять место Нурмагомедова.

«Хабиб же по-прежнему хочет быть победителем, поэтому с ним всё будет хорошо», — добавил тренер.

31-летний Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит россиянин.