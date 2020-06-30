Тренер Нурмагомедова считает, что россиянин может не дать реванш Макгрегору

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный может и не дать реванш бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор Хабибу. Мне не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье и стране. Подобного делать не стоит. Наверняка Конор будет продолжать говорить эти вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго поединка Хабиба с Конором — это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор может и хочет реванша, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не о деньгах заботится, а о наследии, и может просто не согласиться ещё на один бой с Макгрегором», — цитирует Мендеса ТАСС.

Первый поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.

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