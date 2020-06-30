Тренер Нурмагомедова считает, что россиянин может не дать реванш Макгрегору

Короткая ссылка
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный может и не дать реванш бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Тренер Нурмагомедова считает, что россиянин может не дать реванш Макгрегору
  • Reuters

«Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор Хабибу. Мне не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье и стране. Подобного делать не стоит. Наверняка Конор будет продолжать говорить эти вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго поединка Хабиба с Конором — это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор может и хочет реванша, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не о деньгах заботится, а о наследии, и может просто не согласиться ещё на один бой с Макгрегором», — цитирует Мендеса ТАСС. 

Первый поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой россиянина.

Ранее сообщалось, что Олейник подписал новый контракт с UFC на улучшенных условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить