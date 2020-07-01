«Он никогда не щадил себя»: на 73-м году жизни скончался легендарный ватерполист и тренер Кабанов

30 июня на 73-м году жизни скончался один из величайших ватерполистов мира — Александр Кабанов. Как игрок он завоевал все возможные титулы на уровне клубов и сборных, в том числе дважды выигрывал чемпионаты мира и Олимпийские игры. Став тренером, специалист неоднократно приводил национальную команду к победам на крупных турнирах и четырежды возвращался с медалями с Олимпиад.

Вся жизнь Александра Кабанова — тяжелейший крест, взваленный на плечи, когда он принял решение стать тренером. Один из именитых предшественников Кабанова Анатолий Блюменталь как-то сказал о нём: «В великих спортсменах практически всегда сквозит их величие. Это нормально, так должно быть. Но великому гораздо тяжелее прислушаться, присмотреться к тому, что происходит вокруг. Как правило, им это не дано».

В конце 1980-х Кабанов возглавил ЦСК ВМФ и стал вторым тренером сборной СССР, но при этом сам признавался, что настоящим специалистом себя не считает, потому что имя наставнику делают ученики.

«В принципе тренер должен быть диктатором, таким, каким был сам Блюменталь. Мне такой жёсткости не хватает, и это в какой-то степени минус. Тяжело заставлять игроков работать. Чувствовать, что они ненавидят тебя, убить готовы. Особенно когда не идёт игра. Но я всё время помню, что сам был таким же, как они. Сам через это прошёл и знаю, чего стоит эта работа», — признавался в интервью тех времён специалист.

Тренера тем не менее постоянно упрекали в жестокости и упрямстве. Даже на время убрали из сборной — после того, как Кабанов вывел из состава сборной сразу двух звёзд: Сергея Маркоча и Дмитрия Апанасенко. Такие обиды, казалось бы, спортсмены должны помнить всю жизнь, но первый позже признавался, что об этом не может быть и речи.

«Жалею, что пошёл тогда на конфликт, встал в позу. Будь это сейчас, я бы на брюхе полз в сборную, цеплялся бы за любую возможность. Но молодой был, амбициозный, горячий. Не понимал главного: я — солдат. Каким бы ни был тренер, моё дело — закусить удила, терпеть и идти вперёд», — говорил Маркоч.

В свете заслуг самого Кабанова как игрока, завоевавшего за карьеру два олимпийских золота и ещё две награды мировых чемпионатов высшей пробы, медали иного достоинства, полученные уже в качестве тренера, воспринимались как неудачи, хотя на самом деле похвастаться подобным были способны немногие специалисты.

На четырёх Олимпиадах (в Сеуле-1988, Барселоне-1992, Сиднее-2000 и Афинах-2004) сборная Кабанова поднималась на пьедестал почёта, дважды была призёром мировых первенств, выигрывала чемпионат Европы, Мировую лигу и Кубок мира. Он же словно продолжал доказывать уже давно ушедшему из жизни Блюменталю, что мэтр был неправ, бросив в его адрес слова о неспособности великих прислушиваться, ставшие почти клеймом.

Я не раз задумывалась: а так ли уж точен был в своём посыле тогда Блюменталь? Выдержать такой срок тренерской каторги, пришедшийся на времена перестройки, развала и возрождения, не поможет никакое былое величие. Разве что фанатизм. Или безграничная любовь к своему виду спорта, что, по сути, одно и то же. Всё это в избытке имелось у Кабанова. Парадокс, но именно диктатор-Блюменталь ценил Кабанова-игрока невероятно высоко.

«В любом виде спорта есть важнейшие компоненты мастерства. Если у игрока хромает хотя бы один, он не может считаться выдающимся. Так вот, у Кабанова не было недостатков. При том, что его физические параметры были весьма скромными, он был абсолютно гармоничным игроком. Обладал виртуозной техникой броска, несколькими коронными приёмами, много забивал, причём в самый ответственный момент мог забить навесным, что в водном поло считается абсолютным верхом мастерства. У него, пожалуй, был всего один недостаток: он никогда не щадил себя. Никогда в этом не признавался, но я чувствовал: сердце у него было изношенным», — объяснял Блюменталь.

Как тренер Кабанов был в водном поло, наверное, одним из последних романтиков. В 1980-х в Югославии начал работать выдающийся ватерполист Ратко Рудич, он стал развивать предельно прагматичное водное поло, построенное на абсолютно жёстких схемах и нацеленное исключительно на результат. Позже, когда Югославия оказалась в блокаде, многие специалисты этой страны разъехались по всему миру, продолжая пропагандировать именно такой стиль игры.

Кабанов же до последнего стоял на том, что подобный стиль для него как для ватерполиста — нонсенс. Что организация решает в спорте многое, но она не должна убивать игру, превращать её в чистое единоборство.

«Если бы я поймал золотую рыбку, попросил бы хорошей и красивой игры на Олимпиаде. Просто медаль, пусть даже золотая, — это совсем не то, что победа с хорошей игрой», — сказал как-то в интервью специалист, отвечая на шутливый и популярный у журналистов вопрос о желаниях.

Словно в подтверждение его слов, после того как Россия выиграла Мировую лигу в 2002-м, одна из европейских газет вышла с заголовком: «Это истинная команда XXI века!».

В 2009-м Кабанов начал работать с женщинами, хотя всего за несколько лет до того назначения наотрез отказывался ставить женское водное поло на одну доску с мужским.

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«До начала 2000-х это было вообще не водное поло, а некая специфическая женская игра с мячом в воде. А вот потом туда стали приходить бывшие и очень хорошие ватерполисты, которые до этого работали с мужскими командами. Так было в Голландии, в Италии... Венгерскую сборную возглавил Томаш Фарага, которого я вообще считаю лучшим ватерполистом прошлого столетия. Именно он, кстати, был во главе национальной команды, когда в 2005-м венгерки выиграли чемпионат мира в Монреале. С приходом этих людей женское водное поло стало очень быстро приобретать элементы настоящего. И сразу стало интересно», — объяснял Кабанов.

Отработав три года в женской сборной России, знаменитый тренер уехал в Кириши, в КИНЕФ, даже не подозревая, что будет связан с этой командой до самой смерти. В этом году Кабанов взял со своими девчонками очередной трофей, выиграв национальный чемпионат, хотя чувствовал себя не лучшим образом: уже были случаи, когда прямо на тренерской скамье у тренера случались перебои с работой сердца.

Очередным и очень сильным, по сути смертельным, ударом стала смерть ближайшего друга и сподвижника по работе в сборной Бориса Ухова: его Кабанов пережил всего на одну неделю. В таких случаях о человеке обычно говорят: «Устал жить». Но помнить тренера хочется другим. Бодрым, уверенным в себе и неизменно ироничным.

«Девчонки в игре более агрессивны. Думаю, это от природы идёт. Исторически женщина защищала потомство, пока мужчина еду добывал. Охраняла гнездо. Просто агрессия не всегда нужна. На поле нужно, во-первых, видеть мяч, а во-вторых, занимать такую позицию, чтобы мяч не мог дойти до игрока соперника. То есть постоянно перемещаться. В мои времена считалось ошибкой, если кто-то смог тебя схватить. Причём это твоя собственная ошибка и неумение», — улыбался Кабанов.

Он объяснял, что не является сторонником запирания девчонок на базах на ключ, что порой практикуют в других видах спорта, потому что любой запрет или подобная мера тут же повлекут за собой ответные действия. Ему казалось, что когда у людей включена голова, эффект гораздо больше, чем от страха и ужаса.

«Когда я впервые пришёл смотреть водное поло в женском исполнении, меня поразило, насколько оно бесшабашное. Любая женская игра всегда более эмоциональна. И не такая «разумная» и трафаретная, как у мужчин. Получается иногда очень интересно. Непредсказуемо. Но сейчас черты рационализма, к сожалению, начинают сильно проявляться у канадок, американок, австралиек, китаянок. Когда во время матчей Мировой лиги я увидел эти сборные впервые, то в шоке был. Там и спортсменок подбирают соответствующих — рослых, мощных, способных прежде всего вести силовую борьбу. Я же хочу, чтобы моя команда играла, и играла красиво», — добавлял специалист.

Кабанов свято верил, что во время соревнований тренер уже ничего не способен изменить, его задача — рассмотреть, кого заклинило, кто «поплыл» психологически, а у кого иные проблемы, и вовремя внести коррективы в игру заменами.

Удивить специалиста вопросами было сложно, но случалось, что подопечные заставали врасплох: «У нас есть одна молодая спортсменка, и как-то на сборе она меня спросила: «Александр Сергеевич, а вы сами в водное поло играли когда-нибудь?».