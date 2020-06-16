Быстрейший заплыв «Царя воды»: 20 лет назад Попов побил мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

16 июня 2000 года российский пловец Александр Попов побил мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате России в Москве он проплыл бассейн от борта до борта за 21,64 секунды. Прежнее достижение американца Тома Джегера держалось больше десяти лет. RT рассказывает, при каких обстоятельствах «Царь воды» показал быстрейшие секунды в истории.

16 июня 2000 года Александр Попов добился одного из главных успехов в своей жизни. В этот день он побил мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем. Это достижение, установленное на чемпионате России в московском «Олимпийском», позволило ему окончательно застолбить за собой звание лучшего пловца-спринтера в истории.

К началу нового тысячелетия Попов уже добился всего, о чём может мечтать спортсмен. Он стал первым и единственным пловцом, кому сначала удалось выиграть заплывы на 50 и 100 метров на одной Олимпиаде, а потом защитить оба титула на следующей. В его активе были три победы на чемпионатах мира, причём последнюю Попов одержал после ножевого ранения, полученного во время нападения в Москве в 1996 году. Наконец, на протяжении шести лет он оставался рекордсменом в плавании на 100 метров в длинном бассейне. В богатой коллекции «Царя воды» не хватало только одного ценного экспоната.

Всё последнее десятилетие XX века мировой рекорд на «полтиннике» оставался самым ожидаемым событием в мире плавания. Больше десяти лет им владел американец Том Джегер. 20 августа 1989 года он улучшил на две сотые секунды рекорд Мэтта Бионди (22,14). А уже следующей весной, 24 марта 1990-го, на соревнованиях в Нэшвилле он сначала стал первым, кто выплыл из 22 секунд, показав время 21,98 секунды, а потом улучшил свой же результат на ещё 0,17 секунды. Для спортсмена из США это был шестой рекорд за карьеру. С тех пор высшее достижение на самой короткой дистанции не обновлялось. Ни один рекорд в плавании не держался так долго.

Попов уже был рекордсменом мира на «полтиннике», но только в коротком бассейне. 13 марта 1994 года он проплыл дистанцию за 21,50 секунды на этапе Кубка мира в Италии. Продержалось это достижение четыре года, пока британец Марк Фостер не снял две «соточки» с результата россиянина. Но к рекордам на короткой воде у пловцов неоднозначное отношение. Многие сознательно избегают выступлений в 25-метровом бассейне, так что успех Попова никак нельзя было сравнить с «вечным» рекордом Джегера.

Выплыть из 22 секунд в длинном бассейне Попову удавалось всего один раз в жизни — на победной Олимпиаде в Барселоне. С ним по-прежнему едва ли мог соперничать кто-либо в мире, но заново преодолеть заветный рубеж — и уж тем более замахнуться на мировой рекорд — долго не получалось. С возрастом шансы побить достижение Джегера стали таять: к началу 2000 года Попову было уже 28 лет.

Тем не менее при подготовке к своей третьей Олимпиаде Попов стал прогрессировать именно на «полтиннике». В мае он проплыл дистанцию за 22,23 секунды — такого не случалось со времён Олимпиады в Атланте. И это произошло накануне отборочного чемпионата России, к которому Попов должен был выйти на пик формы. Даже тренер Геннадий Турецкий почувствовал, что его ученик готов побить мировой рекорд, и разрешил рискнуть.

Все три заплыва на 50 метров — отборочный, полуфинал и финал — должны были пройти в один день — 14 июня. От 22,70 секунды он перешёл к 22,13 секунды.

В финале один из участников допустил фальстарт. Во второй попытке результат Попова всё равно получился невероятным — его секундомер остановился на отметке 21,99 секунды.

Считается, что из-за фальстарта спринтеры осторожнее стартуют во второй раз, теряя на этом полсекунды. Выходило, что Попов действительно должен был побить мировой рекорд, если бы не эта случайность. Чтобы не ждать долго следующего шанса, он попросил организаторов предоставить ему возможность ещё раз проплыть 50 метров в любой свободный день, чтобы рекорд можно было засчитать официально. Такое разрешение было получено, и 16 июня был назначен повторный заплыв.

Также по теме «Удивило, что никто не расплылся»: Покровская об окончании самоизоляции и отношении к возрасту Наставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская не планирует завершать тренерскую деятельность после Игр в Токио....

В тот день Попов вышел на рекордный заплыв без комбинезона, сделал 31 гребок и коснулся бортика в ожидании результата. На хронометре загорелись цифры 21,64 — десятилетнее достижение Джегера пало, Попов выиграл у него 0,17 секунды. Россиянин стал обладателем одновременно двух мировых рекордов в самых скоростных дисциплинах.

«Вообще, сам не ожидал, что от одного рекорда до другого пройдёт целых шесть лет. На удивление, по ходу заплыва всё складывалось так, как я хотел. Контролировал ситуацию полностью. Не выбился из ритма. Устал, конечно, — короткий спринт исключительно на силе рук плыть приходится, но в целом чувствую себя вполне прилично», — приводит слова Попова после заплыва «Спорт-Экспресс».

Рекорд россиянина, как и многие другие, продержался только до эпохи гидрокостюмов. 17 февраля 2008 года австралиец Имон Салливан проплыл 50 метров за 21,56 секунды и побил достижение Попова. Текущий рекорд бразильца Сезара Сьело Фильо составляет 20,91 секунды и держится уже больше десяти лет, с 18 декабря 2009 года.