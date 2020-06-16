Экс-боец об отношении UFC к спортсменам: вы просто скот для них

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Райан Делорме жёстко раскритиковал промоушен за отношение к спортсменам.

Как заявил Делорме в беседе с BJPenn.com, в декабре 2011 года он провёл свой дебютный поединок в UFC, в котором одержал победу над Джошем Фергюсоном, после чего спросил у матчмейкера организации Джо Силвы о дальнейших планах. Боец заявил, что если руководство промоушена намерено устроить ему поединок в январе, то он готов продолжать тренировки, однако получил отрицательный ответ.

Тем не менее 28 декабря Силва вновь связался с бойцом и предложил ему провести поединок через две недели. Но в этот раз отказом уже ответил Делорме, который не успевал не только набрать форму, но и сделать вес.

«А UFC просто посадили меня на скамейку на шесть месяцев и ждали, пока я не умру с голоду и не разорюсь, прежде чем предложить бой с убийцей с уведомлением за две недели. Вот как они делают бизнес. Вы просто скот для них», — заявил спортсмен.

Делорме провёл 14 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал девять побед и потерпел пять поражений. Он известен по схваткам с Ти Джей Диллашоу и Алексом Касересом.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов может провести следующий поединок под эгидой UFC в конце лета или начале осени.