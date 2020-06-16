Экс-боец об отношении UFC к спортсменам: вы просто скот для них

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Райан Делорме жёстко раскритиковал промоушен за отношение к спортсменам.
Экс-боец об отношении UFC к спортсменам: вы просто скот для них
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Как заявил Делорме в беседе с BJPenn.com, в декабре 2011 года он провёл свой дебютный поединок в UFC, в котором одержал победу над Джошем Фергюсоном, после чего спросил у матчмейкера организации Джо Силвы о дальнейших планах. Боец заявил, что если руководство промоушена намерено устроить ему поединок в январе, то он готов продолжать тренировки, однако получил отрицательный ответ.

Тем не менее 28 декабря Силва вновь связался с бойцом и предложил ему провести поединок через две недели. Но в этот раз отказом уже ответил Делорме, который не успевал не только набрать форму, но и сделать вес.

«А UFC просто посадили меня на скамейку на шесть месяцев и ждали, пока я не умру с голоду и не разорюсь, прежде чем предложить бой с убийцей с уведомлением за две недели. Вот как они делают бизнес. Вы просто скот для них», — заявил спортсмен.

Делорме провёл 14 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал девять побед и потерпел пять поражений. Он известен по схваткам с Ти Джей Диллашоу и Алексом Касересом.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов может провести следующий поединок под эгидой UFC в конце лета или начале осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить