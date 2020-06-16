Менеджер рассказал, когда состоится следующий поединок Тухугова в UFC

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов может провести следующий поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата в конце лета или начале осени 2020 года.

Как заявил ТАСС менеджер российского бойца Ризван Магомедов, Тухугов может провести очередной поединок в UFC в августе или сентябре 2020 года.

Тухугов провёл 24 поединка в профессиональной карьере. На его счету 19 побед (восемь — досрочно), четыре поражения и одна ничья. В феврале он взял верх над Кевином Агиларом на турнире в Новой Зеландии.

Ранее американский боец Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.