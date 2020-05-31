Двухминутный заплыв на 100 метров, падения в снег и промахи по мишеням: чем запомнились худшие спортсмены в истории Игр

31 мая 42-й день рождения празднует пловец из Экваториальной Гвинеи Эрик Муссамбани. В историю спорта он вошёл не своими достижениями, а провальным выступлением на Олимпийских играх в 2000 году. Тогда он потратил почти две минуты на то, чтобы преодолеть дистанцию 100 метров вольным стилем. RT рассказывает о его необычной карьере и вспоминает других атлетов, запомнившихся своими антирекордами.

Эрик Муссамбани

К пловцу из Экваториальной Гвинеи Эрику Муссамбани слава пришла на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Попасть на соревнования он смог не с помощью выполненного норматива, а благодаря приглашению, которое Международный олимпийский комитет даёт развивающимся странам. До приезда в Австралию Муссамбани занимался плаванием всего восемь месяцев и никогда в жизни не видел 50-метровый бассейн — свои тренировки он проводил на озере или в небольшом гостиничном бассейне.

На старт предварительного заплыва на 100 метров вольным стилем Муссамбани вышел в обычных плавках и простых очках, у которых даже не была закреплена резинка. Выступать ему пришлось одному — другие спортсмены, которые должны были плыть рядом, были дисквалифицированы за фальстарт. Зрители горячо поддерживали Муссамбани во время его заплыва, пока он с трудом преодолевал каждый метр дистанции. На финише он показал время 1:52,72 — более чем на минуту хуже, чем нужно было для выхода в полуфинал. При этом Муссамбани официально установил национальный рекорд.

На этом его карьера пловца не закончилась. Он продолжил заниматься спортом и через год на чемпионате мира проплыл 50 метров уже за 31,88 секунды, оставив позади сразу трёх соперников. К следующей Олимпиаде в Афинах Муссамбани уже выплывал из 57 секунд на стометровке, но порадовать болельщиков своим прогрессом не смог — греческие власти не выдали ему визу.

Ранатунге Карунананда

Задолго до Муссамбани титул худшего спортсмена в истории мог бы оспорить легкоатлет из Шри-Ланки Ранатунге Карунананда. В 1964 году на Олимпиаде в Токио он принял участие в забеге на 10 000 метров. Почти сразу спортсмен стал отставать от своих соперников, и к тому моменту, когда победитель Билли Майлз уже финишировал, Карунананде предстояло преодолеть ещё несколько кругов.

Поначалу зрители посмеивались над легкоатлетом, так сильно проигравшим остальным бегунам. Но со временем они стали всё сильнее выражать восхищение тем, как целеустремлённо он пытался добраться до финиша. Карунананда всё-таки закончил гонку и обрёл в Японии настоящую популярность. Два дня спустя он выступил в забеге на 5000 метров и в этот раз сумел избежать последнего места.

В 1975 году Карунананда эмигрировал в Японию, где о его подвиге на Олимпиаде даже рассказывали в школьных учебниках. Но вскоре после переезда спортсмен скончался при загадочных обстоятельствах.

Филип Бойт

Когда кениец Филип Бойт решил связать свою жизнь со спортом, то пошёл не по стопам своего дяди Майка, выигравшего олимпийскую бронзу в беге на 800 метров, а задумал проявить себя в чём-то необычном. В итоге он всерьёз занялся лыжными гонками и в 1998 году стал первым спортсменом из своей страны, попавшим на зимнюю Олимпиаду.

Два года тренировок не позволили Бойту обогнать хоть кого-то в гонке на 10 км. Напротив, он проиграл почти восемь минут занявшему 91-е место македонцу Гьоко Динески. Из-за того, что кениец так долго бежал, организаторам пришлось задержать церемонию награждения, поскольку победитель гонки, великий норвежец Бьорн Дели, терпеливо ждал финиша Бойта, чтобы обнять его после забега. В знак признательности за такой жест кениец назвал своего сына Дели.

На этом лыжная карьера Бойта не закончилась. Он продолжал отбираться на Олимпиады и чемпионаты мира и иногда даже избегал последних мест. В последний раз он принял участие в официальном старте в марте 2012 года, когда решил выступить в 90-километровом марафоне. Потратив на прохождение дистанции больше восьми часов, кениец всё-таки добрался до финиша и занял 166-е место.

Адриан Солано

Если Бойт ещё мог похвастаться какими-то локальными успехами, то венесуэлец Адриан Солано прочно закрепил за собой звание одного из худших лыжников в мире. В то, что он бегает на лыжах и является спортсменом, однажды даже не поверили представители правопорядка во Франции, где он делал пересадку, направляясь на сбор в Швецию. Солано был задержан, так как власти посчитали, что он пытается незаконно иммигрировать.

Так венесуэлец упустил свой шанс впервые увидеть снег, и на чемпионат мира в Финляндии в 2017 году он попал совсем неподготовленным. В гонке на 10 км он то и дело падал и запутывался в собственных лыжах, пока не решил сдаться спустя 39 минут после старта — к тому моменту он преодолел всего 3,5 км. Добраться до финиша ему удалось только в квалификации спринта. Чтобы пройти 1,6 км, Солано потребовалось больше 13 минут, тогда как лучшие лыжники тратят на это чуть больше трёх.

Хильда Монтенегро

Жительница Коста-Рики Хильда Монтенегро работала инструктором по рафтингу в начале 1990-х, когда один из её клиентов, менеджер олимпийской сборной Рафаэль Гальо, рассказал ей, что на Играх в Барселоне в 1992 году у команды будет свободная квота в гребном слаломе, которую девушка могла бы занять. Хотя Монтенегро ничего не знала об этом виде спорта, она согласилась поехать на Олимпиаду, до которой оставался всего месяц.

Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Во время первого спуска спортсменка собрала 470 секунд штрафа за неправильно пройденные ворота — её суммарное время почти в два раза превысило результат ближайшей соперницы. Второй спуск и вовсе закончился для Монтенегро плачевно — уже к концу дистанции она перевернулась и так сильно ударилась головой о дно, что её шлем треснул.

После этого Монтенегро полтора года отказывалась садиться в лодку для слалома, но всё-таки потом продолжила тренировки и смогла попасть на следующую Олимпиаду. В Атланте она исполнила свою мечту и прошла один из спусков почти чисто, избежав последнего места. Интересно, что её супруг, немец Оливер Фикс, на этих же соревнованиях стал олимпийским чемпионом.

Деррик Тенаи

Провальным получился дебют на Олимпийских играх и у жителя Соломоновых островов Деррика Тенаи. В 1988 году он неожиданно оказался в числе участников турнира по стрельбе из лука, хотя сам никогда не держал в руках современный вариант этого оружия, а в обычной жизни работал простым охранником.

Результат Тенаи в квалификации, мягко говоря, не впечатлил. Ему нужно было совершить 144 выстрела, но в 55 случаях он просто не попал по мишени — даже один такой промах для профессионального лучника считается огромной неудачей. В сумме Тенаи набрал 505 очков, то есть в среднем меньше четырёх баллов за одну стрелу, и закономерно занял последнее место.

Тревор Мисипека



История игрока в американский футбол из Американского Самоа Тревора Мисипеки не касается Игр. Болельщики узнали его имя во время чемпионата мира по лёгкой атлетике 2001 года. Весящий около 140 кг спортсмен первоначально намеревался выступить в толкании ядра по квоте, которая предоставляется развивающимся странам.

Но уже по приезде в Эдмонтон его делегация узнала, что данное правило не распространяется на технические дисциплины.

Чтобы поездка не пропадала зря, Мисипека заявился в беге на 100 метров и попал в число участников первого предварительного забега. Новоявленный спринтер не смог составить конкуренцию настоящим бегунам. Мисипека потратил на забег 14,28 секунды и закономерно занял последнее место. Сам он при этом остался доволен тем, что его стартовая реакция была лучше, чем у некоторых других легкоатлетов.

Продолжать карьеру легкоатлета Мисипека не стал, а вместо этого попытался реализовать себя в американском футболе, но так и не преуспел. Вполне возможно, что, выступи он тогда в толкании ядра, его имя так и осталось бы неизвестным в мире спорта.