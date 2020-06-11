Адвокат Мамаева пожелал Ефремову преодолеть предстоящие испытания

Короткая ссылка
Игорь Бушманов, бывший адвокат полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, обратился к известному актёру Михаилу Ефремову, ставшему участником крупного ДТП в центре Москвы.
Адвокат Мамаева пожелал Ефремову преодолеть предстоящие испытания
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Желаю ему (Ефремову. — RT) стоически преодолеть все предстоящие испытания, а также квалифицированной и порядочной защиты», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

При этом адвокат напомнил, что в ходе рассмотрения дела Павла Мамаева и футболиста «Сочи» Александра Кокорина имела место несправедливость в вопросах определения меры пресечения, а также назначения наказания.

Бушманов выразил надежду, что в случае с Ефремовым подобное не повторится.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее известный боец смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о ДТП с участием Ефремова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить