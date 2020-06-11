Адвокат Мамаева пожелал Ефремову преодолеть предстоящие испытания
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- АГН «Москва»
«Желаю ему (Ефремову. — RT) стоически преодолеть все предстоящие испытания, а также квалифицированной и порядочной защиты», — цитирует Бушманова «Чемпионат».
При этом адвокат напомнил, что в ходе рассмотрения дела Павла Мамаева и футболиста «Сочи» Александра Кокорина имела место несправедливость в вопросах определения меры пресечения, а также назначения наказания.
Бушманов выразил надежду, что в случае с Ефремовым подобное не повторится.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.
Ранее известный боец смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о ДТП с участием Ефремова.