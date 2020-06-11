Тактаров высказался о ДТП с участием Ефремова
- РИА Новости
«Михаилу теперь хорошо вылечат печень. Мозгами, может, соберётся. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение. Где-то режиссёры попустительствовали», — заявил Тактаров в видеозаписи, опубликованной на своей странице в социальной сети Instagram.
Также спортсмен выразил соболезнование семье Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП в центре Москвы. При этом победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата подчеркнул, что Ефремов является отличным актёром, когда не употребляет спиртное.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.
Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.