Комментатор Орлов о ДТП с участием Ефремова: человек нарушил и должен понести наказание

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.

«В данном случае шум — естественное, нормальное явление. Я смотрю передачи. Тональность, на мой взгляд, очень верная. Все как один выступают за то, чтобы расследование было непредвзятое, без всяких влияний и нажимов. С холодной головой. Так и должно быть. Конечно, это горе для семьи погибшего и беда для семьи Ефремова», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сам Ефремов осознаёт всю сложность ситуации в которой оказался.

«Очень сложный момент... Но я рад, что никаких политических моментов в отношении Ефремова не произносится. Пока все идёт без натяжек. Человек нарушил — должен понести наказание. И точка», — добавил комментатор.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Спартак», признался, что ему жалко Ефремова.