Тренер Покровская рассказала о своём отношении к физкультуре

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своём отношении к занятиям физической культурой.
Тренер Покровская рассказала о своём отношении к физкультуре
  • РИА Новости

«Заставляла иногда себя дрыгаться, чтобы разминать хотя бы ноги, но физическая культура для меня — это слишком. Не люблю я это дело, да и не могу себя заставить заниматься в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то меня контролировал, чтобы я была в группе, чтобы занятия шли под музыку», — рассказала Покровская в интервью RT.

Она также рассказала, что было бы, если бы заниматься её заставляли собственные подопечные.

«Боюсь, они меня загоняют так, что я вообще ни ногой, ни рукой потом пошевелить не сумею. Но идея хорошая. Представляю, как все будут счастливы!» — добавила тренер.

Ранее Покровская заявила, что не задаёт себе вопросов о том, продолжать ли работу до следующей Олимпиады.

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