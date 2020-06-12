Тренер Покровская рассказала о своём отношении к физкультуре

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своём отношении к занятиям физической культурой.

«Заставляла иногда себя дрыгаться, чтобы разминать хотя бы ноги, но физическая культура для меня — это слишком. Не люблю я это дело, да и не могу себя заставить заниматься в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то меня контролировал, чтобы я была в группе, чтобы занятия шли под музыку», — рассказала Покровская в интервью RT.

Она также рассказала, что было бы, если бы заниматься её заставляли собственные подопечные.

«Боюсь, они меня загоняют так, что я вообще ни ногой, ни рукой потом пошевелить не сумею. Но идея хорошая. Представляю, как все будут счастливы!» — добавила тренер.

Ранее Покровская заявила, что не задаёт себе вопросов о том, продолжать ли работу до следующей Олимпиады.