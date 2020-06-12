Покровская: не задаю себе вопросов о том, готова ли работать ещё четыре года

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что не задумывается о том, продолжать ли работу с командой после очередной Олимпиады.

«Я не задаю себе таких вопросов. Честно. Я уже много лет работаю в этом режиме. Когда после очередной Олимпиады в команду приходят новые девочки, пусть не такие сильные, как те, что были до них, немножко посокрушаюсь, но трагедий никаких не строю по поводу того, смогу я или не смогу», — сказала Покровская в интервью RT.

Тренер отметила, что всегда готова к неожиданному уходу своих спортсменок из сборной, но это не влияет на её желание продолжать работу.

«Внутренне я готова к тому, что каждая спортсменка и каждый тренер в нашем коллективе вольны даже в середине цикла по каким-то причинам сказать: «Всё, я закончила». Поэтому я философски ко многому отношусь, это просто моя работа. Мне сложно об этом рассуждать: когда придёт время — оно придёт. Сейчас же у нас задачи новые, коллектив прежний, будем вместе преодолевать трудности», — добавила Покровская.

Ранее она сравнила нынешнюю сборную России с командой 2000 года.