Покровская сравнила нынешнюю сборную России по синхронному плаванию с командой 2000 года

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сравнила уровень нынешней команды с той, что одержала победу на Олимпийских играх в 2000 году.
Покровская сравнила нынешнюю сборную России по синхронному плаванию с командой 2000 года
  • РИА Новости

«Я бы сказала, что если кто и мог сделать всё что угодно, так это именно те девочки. В Сиднее у нас была потрясающая группа, суперинтересная, яркая. Просто время не пришло для тех идей, что используются сейчас, и немножечко техники не хватало. Если бы подработать всё, была бы команда не хуже нынешней», — сказала Покровская в интервью RT.

При этом тренер отметила, что та команда тоже имела свои недостатки.

«Хотя, знаете, мы только на днях вспоминали те времена с Ганой Максимовой, и она сказала, мол, посмотрела выступления, даже смешно стало — настолько далеко друг от друга работали. Красиво, но очень медленно. Представляете, насколько синхронное плавание вперёд ушло? Хотя получается, что двигаем его мы. И задаём тон всему: сложности, ритму, скорости проплыва», — добавила специалист.

Ранее Покровская заявила, что никогда не знает, чего ждать от сборной Китая.

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