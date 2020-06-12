Покровская сравнила нынешнюю сборную России по синхронному плаванию с командой 2000 года

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сравнила уровень нынешней команды с той, что одержала победу на Олимпийских играх в 2000 году.

«Я бы сказала, что если кто и мог сделать всё что угодно, так это именно те девочки. В Сиднее у нас была потрясающая группа, суперинтересная, яркая. Просто время не пришло для тех идей, что используются сейчас, и немножечко техники не хватало. Если бы подработать всё, была бы команда не хуже нынешней», — сказала Покровская в интервью RT.

При этом тренер отметила, что та команда тоже имела свои недостатки.

«Хотя, знаете, мы только на днях вспоминали те времена с Ганой Максимовой, и она сказала, мол, посмотрела выступления, даже смешно стало — настолько далеко друг от друга работали. Красиво, но очень медленно. Представляете, насколько синхронное плавание вперёд ушло? Хотя получается, что двигаем его мы. И задаём тон всему: сложности, ритму, скорости проплыва», — добавила специалист.

Ранее Покровская заявила, что никогда не знает, чего ждать от сборной Китая.