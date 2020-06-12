Покровская: китайцы настолько скрытные, что никогда не знаешь, чего от них ждать

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, какое преимущество получит китайская команда благодаря тренировкам во время пандемии.

«Плюсы, конечно же, есть. Больше времени на постановку, на отработку той же технической программы, больше возможностей что-то придумать. Китайцы настолько скрытные, что никогда не знаешь, чего от них ждать. Они очень цепкие, хитрые, к тому же опираются на нашу технику, да и вообще используют наработки всего мира. И традиционно прячутся, нигде не показываются», — отметила Покровская в интервью RT.

Тренер рассказала, как в 2012 году опасалась, что китайская сборная подготовится к Олимпийским играм лучше российской.

«На Играх в Лондоне мы с Татьяной Данченко тоже до последнего дня боялись, что увидим китаянок и окажется, что у нас всё плохо, а у них хорошо. Боялись-боялись, потом всё-таки тайно пришли на тренировку, посмотрели, выдохнули и уже спокойно пошли готовиться дальше», — добавила специалист.

Ранее Покровская назвала большой проблемой перенос Олимпиады в Токио на год.