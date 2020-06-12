Покровская: китайцы настолько скрытные, что никогда не знаешь, чего от них ждать
- РИА Новости
«Плюсы, конечно же, есть. Больше времени на постановку, на отработку той же технической программы, больше возможностей что-то придумать. Китайцы настолько скрытные, что никогда не знаешь, чего от них ждать. Они очень цепкие, хитрые, к тому же опираются на нашу технику, да и вообще используют наработки всего мира. И традиционно прячутся, нигде не показываются», — отметила Покровская в интервью RT.
Тренер рассказала, как в 2012 году опасалась, что китайская сборная подготовится к Олимпийским играм лучше российской.
«На Играх в Лондоне мы с Татьяной Данченко тоже до последнего дня боялись, что увидим китаянок и окажется, что у нас всё плохо, а у них хорошо. Боялись-боялись, потом всё-таки тайно пришли на тренировку, посмотрели, выдохнули и уже спокойно пошли готовиться дальше», — добавила специалист.
Ранее Покровская назвала большой проблемой перенос Олимпиады в Токио на год.