Тренер синхронисток: лишний год перед Олимпиадой стал проблемой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год проблемой для спортсменок.

«В определённом смысле это стало для нас проблемой. Я уже детально распланировала, как подвести группу к Играм, поэтому был ступор, непонимание, даже в какой-то степени страх. Та же Светлана Ромашина вернулась в бассейн после рождения ребёнка ради Игр, как вернулись на совершенно конкретный срок Саша Пацкевич и Алла Шишкина», — сказала Покровская RT.

Тренер отметила, что все её спортсменки выразили желание продолжать тренировки в течение ещё одного года.

«Теперь же всем им нужно ещё на один год затянуть все ремни и лямки и начать готовиться к следующему сезону. Это не так просто. Поэтому, прежде чем начинать работать, я со всеми поговорила. Попросила решить на берегу, смогут ли они этот год выдержать. Все ответили одинаково: что вернулись ради Олимпиады и не собираются от этого шанса отказываться. Дай бог здоровья теперь и сил побольше», — добавила Покровская.

Ранее она рассказала о первой тренировке синхронисток после карантина.