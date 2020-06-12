Покровская рассказала о первой тренировке синхронисток после карантина

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о впечатлениях от первой тренировки команды после карантина.
Покровская рассказала о первой тренировке синхронисток после карантина
  • РИА Новости

«Я сразу поняла, что рабочие планы придётся корректировать. У нас и раньше многие уходили на год-два, потом возвращались, и я всегда предупреждала, чтобы они были готовы к нагрузкам, чтобы предварительно расплавались. Сейчас ситуация совершенно иная», — рассказала Покровская в интервью RT.

Она призналась, что была удивлена той формой, которую продемонстрировали спортсменки на первом занятии.

«Та же Алла Шишкина сидела два месяца в однокомнатной квартире общей площадью 38 кв. м, а тут особо не подвигаешься. Даже элементарная возможность бегать была далеко не у всех. Что реально меня удивило: никто из девчонок не расплылся, не потерял внешние кондиции, хотя раньше многие приходили из отпусков такими кругленькими», — добавила тренер.

Ранее тренер синхронисток Ромашиной и Колесниченко сравнила пандемию с интерактивным кино.

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