Тренер синхронисток Ромашиной и Колесниченко сравнила пандемию с интерактивным кино

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, поделилась мнением о пандемии коронавируса.

«За эти месяцы появилось ощущение, что ты участвуешь в каком-то интерактивном кино — ой, один старт отменили, ой, и этот тоже, вот и Олимпиаду перенесли. Оказывается, может быть, её перенесли даже на два года! Будто кто-то написал сценарий, а ты невольно в нём участвуешь», — цитирует Данченко РИА Новости.

Она отметила, что этот сценарий по-своему увлекательный, но ей страшно быть его участником. Кроме того, она подчеркнула, что её подопечные теперь будут ещё усерднее готовиться к соревнованиям.

«Всё лето будем впахивать! И тут очень важно, чтобы спортсменки находились в хорошей психологической форме: целый год работы впереди. Моя задача — чтобы они эмоционально не выгорели, принимать какие-то меры, даже вплоть до того, чтобы выезжать со сбора, пусть и через обсервацию и анализы», — заявила Данченко.

Ранее теннисист Андрей Рублёв заявил, что доволен своими тренировками в самоизоляции.