Чемпион Европы по футболу Прати скончался в возрасте 73 лет
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте клуба.
Прати играл за «Милан» с 1967 по 1973 год, став вместе с командой чемпионом Италии и дважды выиграв Кубок страны. Он также в составе «Милана» побеждал в Кубке чемпионов, оформив хет-трик в финальном матче турнира. Всего форвард забил 102 мяча за «Милан» в 209 матчах.
Кроме того, со сборной Италии Прати становился чемпионом Европы и серебряным призёром мирового первенства.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по стрельбе Бобана Величкович умерла от осложнений при родах.