Чемпион Европы по футболу Прати скончался в возрасте 73 лет

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии по футболу Пьерино Прати умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Прати играл за «Милан» с 1967 по 1973 год, став вместе с командой чемпионом Италии и дважды выиграв Кубок страны. Он также в составе «Милана» побеждал в Кубке чемпионов, оформив хет-трик в финальном матче турнира. Всего форвард забил 102 мяча за «Милан» в 209 матчах.

Кроме того, со сборной Италии Прати становился чемпионом Европы и серебряным призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по стрельбе Бобана Величкович умерла от осложнений при родах.