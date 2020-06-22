Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

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Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
  • AFP

Об этом сообщает Danas. Величкович стала матерью ещё 20 дней назад. Всё это время врачи боролись за жизнь женщины. Последнюю неделю Величкович провела в коме. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

На последнем чемпионате Европы, который прошёл в феврале во Вроцлаве (Польша), Величкович завоевала две золотые медали — личную и в составе команды.

Ранее сообщалось, что юный футболист «Лас-Пальмаса» скончался в результате несчастного случая.

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