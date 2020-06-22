Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.

Об этом сообщает Danas. Величкович стала матерью ещё 20 дней назад. Всё это время врачи боролись за жизнь женщины. Последнюю неделю Величкович провела в коме. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

На последнем чемпионате Европы, который прошёл в феврале во Вроцлаве (Польша), Величкович завоевала две золотые медали — личную и в составе команды.

Ранее сообщалось, что юный футболист «Лас-Пальмаса» скончался в результате несчастного случая.