Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
- AFP
Об этом сообщает Danas. Величкович стала матерью ещё 20 дней назад. Всё это время врачи боролись за жизнь женщины. Последнюю неделю Величкович провела в коме. Жизни ребёнка ничего не угрожает.
На последнем чемпионате Европы, который прошёл в феврале во Вроцлаве (Польша), Величкович завоевала две золотые медали — личную и в составе команды.
Ранее сообщалось, что юный футболист «Лас-Пальмаса» скончался в результате несчастного случая.