Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Дуади погибла во Франции
- globallookpress.com
- © Enrico Calderoni/AFLO
Об этом сообщается на официальном сайте Французской федерации скалолазания.
Отмечается, что Дуади занималась осмотром скал на юго-востоке Франции, неподалёку от своего дома. В процессе осмотра спортсменка поскользнулась и упала со 150-метровой высоты.
Дуади завоевала золото на юниорском чемпионате мира по скалолазанию, она считалась одной из будущих звёзд спорта.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет.