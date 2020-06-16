Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Дуади погибла во Франции

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Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла во Франции. Спортсменке было 16 лет.
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Дуади погибла во Франции
  • globallookpress.com
  • © Enrico Calderoni/AFLO

Об этом сообщается на официальном сайте Французской федерации скалолазания.

Отмечается, что Дуади занималась осмотром скал на юго-востоке Франции, неподалёку от своего дома. В процессе осмотра спортсменка поскользнулась и упала со 150-метровой высоты.

Дуади завоевала золото на юниорском чемпионате мира по скалолазанию, она считалась одной из будущих звёзд спорта. 

Ранее сообщалось, что бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет.

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