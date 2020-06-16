Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Дуади погибла во Франции

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла во Франции. Спортсменке было 16 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Французской федерации скалолазания.

Отмечается, что Дуади занималась осмотром скал на юго-востоке Франции, неподалёку от своего дома. В процессе осмотра спортсменка поскользнулась и упала со 150-метровой высоты.

Дуади завоевала золото на юниорском чемпионате мира по скалолазанию, она считалась одной из будущих звёзд спорта.

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