Бывший хоккеист «Трактора» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет

Бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Мальцев скончался в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мальцев выступал за «Трактор» на протяжении 11 сезонов, проведя в общей сложности 286 матчей, в которых он набрал 150 (81 + 69) очков. В составе челябинского клуба он дважды стал бронзовым призёром Межнациональной хоккейной лиги в 1993 и 1994 годах.

На протяжении карьеры он также играл за итальянский «Азиаго», тольяттинскую «Ладу», миасский «УралАЗ», орский клуб «Носта — Южный Урал», серовский «Металлург».

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