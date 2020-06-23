Скончался экс-наставник сборной России по водному поло Ухов

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Бывший главный тренер мужской и женской сборных России по водному поло Борис Ухов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.
Скончался экс-наставник сборной России по водному поло Ухов
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Федерации водного поло России, он был мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.

Ухов возглавлял мужскую сборную страны с 1994 по 2009 год. В период его работы команда завоевала серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр, дважды — бронзовые награды чемпионатов мира, один раз — чемпионата Европы. С 2009 по 2013 год он тренировал женскую сборную России, которая два раза стала бронзовым призёром ЧМ и дважды выиграла ЧЕ.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Милана» и сборной Италии по футболу Пьерино Прати умер в возрасте 73 лет.

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