«Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги»: как футбольный «Зенит» отметил второе подряд чемпионство

Санкт-Петербург с размахом отметил второе подряд чемпионство «Зенита». Флаг команды был поднят на самый высокий флагшток Европы, а стадион «Газпром Арена» и башня «Лахта Центр» окрасились в сине-бело-голубые цвета. Около 2 тыс. болельщиков встретили футболистов в аэропорту «Пулково», куда они прибыли после матча с «Краснодаром». В честь победителей устроили красочное фаер-шоу. После общения с фанатами игроки и тренеры прошли по живому коридору под песню группы Queen We Are The Champions.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в выездном матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» со счётом 4:2. Всю ночь в Санкт-Петербурге праздновали завоевание командой второго подряд титула.

Встреча завершилась поздним вечером, однако болельщикам сине-бело-голубых было не до сна. После финального свистка они вышли на центральные улицы города, чтобы вместе отметить радостное событие. Отовсюду слышались победные возгласы, песни и кричалки. Толпы фанатов в одежде с клубной символикой гуляли по Северной столице, а водители автомобилей громко сигналили, выражая таким образом радость от победы.

В честь победителей стадион «Газпром Арена», а также башня «Лахта Центр» были подсвечены сине-бело-голубыми и золотым цветами, а на их фасадах засияла надпись «Зенит — чемпион!». Кроме того, на самом высоком флагштоке Европы, расположенном в западной части Крестовского острова, был поднят флаг команды.

«На сегодняшний день петербургский флагшток является рекордсменом в России и Европе. Его высота достигает 105 м и позволяет поднимать флаг размером 20х30 м. Высота флагштока выбрана не случайно — она соответствует длине футбольного поля стадиона и высоте пилонов «Газпром Арены», — сообщили в пресс-службе клуба.

Главное торжество состоялось в аэропорту Пулково, куда «Зенит» прилетел из Краснодара. Стоит отметить, что сама команда начала отмечать чемпионство ещё в раздевалке. Футболисты и тренерский штаб обливались шампанским, подбрасывали в воздух Сергея Семака, а капитан команды Бранислав Иванович в шутку набросил на наставника полотенце во время интервью. Не забыли игроки и про другое важное событие в жизни наставника: за несколько часов до матча у него родилась внучка.

Супруга Семака Анна призвала болельщиков встретить команду в аэропорту, куда сама отправилась вместе с детьми. «Мы сегодня с четырёх часов не спали, рожали ребёнка, а сейчас родили чемпионство! Ура! Мы чемпионы!» — поделилась она впечатлениями.

Почти 2 тыс. болельщиков последовали её примеру и начали собираться в Пулкове задолго до прилёта команды. Около 03:30 ночи игроки стали выходить из здания аэропорта. На площади незамедлительно зажглись десятки фаеров и поднялся баннер с надписью «Чемпионы».

Перед выходом были установлены микрофоны и колонки, и каждый член команды мог обратиться к фанатам. Такой возможностью воспользовались Иванович, нападающий Сердар Азмун, а также Семак, которого снова поздравляли с рождением внучки. После приветственных слов игроки взяли в руки фаеры и вместе с толпой начали скандировать кричалки.

Болельщики не отпускали чемпионов целых 20 минут. Под легендарную песню группы Queen We Are The Champions футболисты прошли по живому коридору к клубному автобусу. Перед самой посадкой нападающий Малком, защитник Дуглас Сантос и полузащитник Вилмар Барриос порадовали присутствующих победным танцем.

Из-за не самого удобного времени посетить торжественную встречу удалось не всем желающим. Однако в «Зените» пообещали, что празднование продолжится в среду — после первого домашнего матча сине-бело-голубых в ранге чемпионов с «Сочи».

Болельщики встретили футболистов «Зенита» после досрочной победы в чемпионате России

«Подарок городу к 95-летию клуба»

К поздравлениям «Зенита» присоединились и его именитые болельщики. Одним из первых победу над «Краснодаром» прокомментировал народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он заявил, что подопечные Семака в очередной раз продемонстрировали свой класс, оторвавшись от ближайшего преследователя в турнирной таблице на 13 очков.

«Можно ли говорить, что Питер второй год подряд доминирует над Москвой? Об этом нужно говорить! Огромный подарок городу к 95-летию клуба. Снова заняли первое место? Надо играть, как «Зенит», может, что-нибудь получится и у других. А пока пускай тренируются ребята. Выиграть чемпионство не на нашем стадионе даже лучше. Многие хотели, чтобы это было в Санкт-Петербурге. Я же считаю, что команда даже без помощи фанатов добилась того, чего заслуживает», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Известный телеведущий Михаил Шац отметил вклад каждого футболиста в победу, а также подчеркнул, что сине-бело-голубые — одна из самых сбалансированных команд РПЛ.

«Этот «Зенит» похож на машину. В России уж точно. Очень хочется, чтобы команда это проецировала на еврокубки. Очень хочется такого же качественного футбола и там. Требовать выхода из группы Лиги чемпионов болельщики могут. Шаги сделаны в этом направлении. Надеюсь, что чего-то такого можно ожидать уже в этом году», — предположил Шац.

Победителей поздравили и в шоу «Вечерний Ургант», ведущий которого, Иван Ургант, также давно болеет за команду.

ЗЕНИТ – ЧЕМПИОН 🏆 @zenit_spb



Петербургский футбольный клуб за 4 тура до конца сезона досрочно завоевал чемпионство Российской Премьер-Лиги! Поздравляем сине-бело-голубых 💪🏻 pic.twitter.com/cr7QEaCqRc — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) July 5, 2020

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к «Зениту» в соцсетях, сопроводив свой пост хештегом #стабильность, фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию команды с лаконичной подписью: «Ура!», а комментатор Геннадий Орлов отметил превосходство санкт-петербургского футбола над московским.

«Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги. Это радость для футбольного сообщества, даже для тех, кто не болеет за «Зенит». Не могу назвать лучшего игрока — можно отметить вклад нескольких футболистов в чемпионство», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».