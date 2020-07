«Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги»: как футбольный «Зенит» отметил второе подряд чемпионство

Санкт-Петербург с размахом отметил второе подряд чемпионство «Зенита». Флаг команды был поднят на самый высокий флагшток Европы, а стадион «Газпром Арена» и башня «Лахта Центр» окрасились в сине-бело-голубые цвета. Около 2 тыс. болельщиков встретили футболистов в аэропорту «Пулково», куда они прибыли после матча с «Краснодаром». В честь победителей устроили красочное фаер-шоу. После общения с фанатами игроки и тренеры прошли по живому коридору под песню группы Queen We Are The Champions.

РИА Новости

© ФК «Зенит»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в выездном матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» со счётом 4:2. Всю ночь в Санкт-Петербурге праздновали завоевание командой второго подряд титула. Встреча завершилась поздним вечером, однако болельщикам сине-бело-голубых было не до сна. После финального свистка они вышли на центральные улицы города, чтобы вместе отметить радостное событие. Отовсюду слышались победные возгласы, песни и кричалки. Толпы фанатов в одежде с клубной символикой гуляли по Северной столице, а водители автомобилей громко сигналили, выражая таким образом радость от победы. В честь победителей стадион «Газпром Арена», а также башня «Лахта Центр» были подсвечены сине-бело-голубыми и золотым цветами, а на их фасадах засияла надпись «Зенит — чемпион!». Кроме того, на самом высоком флагштоке Европы, расположенном в западной части Крестовского острова, был поднят флаг команды. «На сегодняшний день петербургский флагшток является рекордсменом в России и Европе. Его высота достигает 105 м и позволяет поднимать флаг размером 20х30 м. Высота флагштока выбрана не случайно — она соответствует длине футбольного поля стадиона и высоте пилонов «Газпром Арены», — сообщили в пресс-службе клуба. Главное торжество состоялось в аэропорту Пулково, куда «Зенит» прилетел из Краснодара. Стоит отметить, что сама команда начала отмечать чемпионство ещё в раздевалке. Футболисты и тренерский штаб обливались шампанским, подбрасывали в воздух Сергея Семака, а капитан команды Бранислав Иванович в шутку набросил на наставника полотенце во время интервью. Не забыли игроки и про другое важное событие в жизни наставника: за несколько часов до матча у него родилась внучка. Супруга Семака Анна призвала болельщиков встретить команду в аэропорту, куда сама отправилась вместе с детьми. «Мы сегодня с четырёх часов не спали, рожали ребёнка, а сейчас родили чемпионство! Ура! Мы чемпионы!» — поделилась она впечатлениями. Почти 2 тыс. болельщиков последовали её примеру и начали собираться в Пулкове задолго до прилёта команды. Около 03:30 ночи игроки стали выходить из здания аэропорта. На площади незамедлительно зажглись десятки фаеров и поднялся баннер с надписью «Чемпионы». Перед выходом были установлены микрофоны и колонки, и каждый член команды мог обратиться к фанатам. Такой возможностью воспользовались Иванович, нападающий Сердар Азмун, а также Семак, которого снова поздравляли с рождением внучки. После приветственных слов игроки взяли в руки фаеры и вместе с толпой начали скандировать кричалки. Болельщики не отпускали чемпионов целых 20 минут. Под легендарную песню группы Queen We Are The Champions футболисты прошли по живому коридору к клубному автобусу. Перед самой посадкой нападающий Малком, защитник Дуглас Сантос и полузащитник Вилмар Барриос порадовали присутствующих победным танцем. Из-за не самого удобного времени посетить торжественную встречу удалось не всем желающим. Однако в «Зените» пообещали, что празднование продолжится в среду — после первого домашнего матча сине-бело-голубых в ранге чемпионов с «Сочи». Болельщики встретили футболистов «Зенита» после досрочной победы в чемпионате России «Подарок городу к 95-летию клуба» К поздравлениям «Зенита» присоединились и его именитые болельщики. Одним из первых победу над «Краснодаром» прокомментировал народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он заявил, что подопечные Семака в очередной раз продемонстрировали свой класс, оторвавшись от ближайшего преследователя в турнирной таблице на 13 очков. Также по теме «Самый счастливый день в жизни»: что говорили тренер и футболисты «Зенита» после второго подряд чемпионства в РПЛ Победа в чемпионате России в сезоне-2019/20 далась «Зениту» тяжелее, чем год назад. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей... «Можно ли говорить, что Питер второй год подряд доминирует над Москвой? Об этом нужно говорить! Огромный подарок городу к 95-летию клуба. Снова заняли первое место? Надо играть, как «Зенит», может, что-нибудь получится и у других. А пока пускай тренируются ребята. Выиграть чемпионство не на нашем стадионе даже лучше. Многие хотели, чтобы это было в Санкт-Петербурге. Я же считаю, что команда даже без помощи фанатов добилась того, чего заслуживает», — приводит слова Боярского «Чемпионат». Известный телеведущий Михаил Шац отметил вклад каждого футболиста в победу, а также подчеркнул, что сине-бело-голубые — одна из самых сбалансированных команд РПЛ. «Этот «Зенит» похож на машину. В России уж точно. Очень хочется, чтобы команда это проецировала на еврокубки. Очень хочется такого же качественного футбола и там. Требовать выхода из группы Лиги чемпионов болельщики могут. Шаги сделаны в этом направлении. Надеюсь, что чего-то такого можно ожидать уже в этом году», — предположил Шац. Победителей поздравили и в шоу «Вечерний Ургант», ведущий которого, Иван Ургант, также давно болеет за команду. ЗЕНИТ – ЧЕМПИОН 🏆 @zenit_spb



Петербургский футбольный клуб за 4 тура до конца сезона досрочно завоевал чемпионство Российской Премьер-Лиги! Поздравляем сине-бело-голубых 💪🏻 pic.twitter.com/cr7QEaCqRc — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) July 5, 2020 Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к «Зениту» в соцсетях, сопроводив свой пост хештегом #стабильность, фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию команды с лаконичной подписью: «Ура!», а комментатор Геннадий Орлов отметил превосходство санкт-петербургского футбола над московским. «Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги. Это радость для футбольного сообщества, даже для тех, кто не болеет за «Зенит». Не могу назвать лучшего игрока — можно отметить вклад нескольких футболистов в чемпионство», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».