Дубли Азмуна и Уткина, гол Дзюбы и промах Вандерсона с пенальти: как «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал чемпионом России

«Зенит» обыграл «Краснодар» в 26-м туре РПЛ и досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. Главным героем в составе петербуржцев стал оформивший дубль Сердар Азмун. А в составе южан дважды отличился Даниил Уткин. В свою очередь, Артём Дзюба отдал результативную передачу и реализовал пенальти. А вот полузащитник хозяев Вандерсон при равном счёте в первом тайме 11-метровым распорядился неудачно. Его удар с «точки» парировал Андрей Лунёв.

Настрой «Зенита» и непростая ситуация «Краснодара»

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» российские любители футбола ждали с большим интересом, ведь он мог определить судьбу чемпионства.

Петербуржцы после возобновления сезона сделали всё для того, чтобы как можно скорее гарантировать себе золото. Подопечные Сергея Семака одержали три победы в трёх встречах, тогда как ближайшие преследователи регулярно теряли очки.

Так, «Локомотив» на неделе набрал лишь два балла в домашних матчах с «Крыльями Советов» и «Сочи». А «Краснодару» первые два тура после рестарта чемпионата пришлось пропустить из-за вспышки коронавируса в стане соперников — «Динамо» и «Оренбурга». Затем коллектив Мурада Мусаева в напряжённом поединке с «Ростовом» позволил оппоненту отыграться с пенальти в добавленное арбитром время.

Таким образом «Зенит» получил возможность обеспечить себе чемпионство в случае победы в Краснодаре. Однако и хозяевам очки были крайне необходимы, ведь они ведут борьбу с «Локомотивом» за серебро и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В преддверии отчётной встречи «Краснодар» отставал от железнодорожников на четыре очка, но имел два матча в запасе.

Вдобавок южане наверняка хотели взять у чемпиона реванш за обидное поражение в апреле прошлого года. Тогда команды провели один из лучших матчей сезона, а гостям удалось вырвать победу на 95-й минуте — 3:2. Этот успех фактически открыл им дорогу к чемпионству.

Мало того, «Зенит» выиграл в Краснодаре и в позапрошлом сезоне РПЛ. Тогда три очка петербуржцам принесли голы Александра Ерохина и Дмитрия Полоза — 2:0.

Что касается стартовых составов на отчётную игру, то Мусаев и Семак не сумели по-настоящему удивить друг друга. Наставник хозяев выпустил на поле с первых минут тех же футболистов, что играли несколько дней назад в Ростове-на-Дону. На проверенных бойцов сделали ставку и петербуржцы.

Потрясающий сейв Лунёва и грубейшая ошибка Газинского

Первый тайм подарил болельщикам настоящее зрелище. В нём было всё: грубые ошибки, голы и нереализованный пенальти. Не успел матч стартовать, как Юрий Газинский допустил серьёзную помарку у своих ворот. Он неаккуратно покатил мяч назад Матвею Сафонову, и Сердар Азмун успел перехватить мяч и забить.

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Воспользовавшись подарком со стороны соперника, «Зенит» отошёл на свою половину поля и отдал инициативу хозяевам. Даже отобрав мяч, петербуржцы не стремились во что бы то ни стало убежать в контратаку, а спокойно контролировали его на своей половине поля.

Однако преимущество «Краснодара» становилось всё серьёзнее. Подопечные Мусаева уверенно выглядели в центре поля, где великолепно действовал Даниил Уткин. А на левом фланге был активен, как и в матче с «Ростовом», Вандерсон. Так, в середине тайма после прострела бразильца от лицевой Маркус Берг и Кристофер Ольссон чудом не добрались до мяча.

Но вскоре давление южан всё же принесло свои плоды, а сравнять счёт удалось одному из наиболее активных футболистов в составе команды — Уткину. Хозяева буквально разорвали левый фланг обороны соперника. Ольссон отдал проникающую передачу в штрафную на ход подключившемуся к атаке Сергею Петрову, а тот от лицевой покатил мяч на Уткина.

Впрочем, «Зенит» и в данной ситуации повёл себя очень грамотно. Почувствовав, что соперник поймал кураж, петербуржцы забрали мяч и отодвинули игру от своих ворот.

Однако в спокойное течение матча вмешалась грубая ошибка Дугласа. Бразилец грудью неаккуратно скинул мяч Лунёву, и голкипера успел опередить Берг. Вратарю гостей не оставалось ничего, кроме как нарушать правила.

К «точке» подошёл уверенный в себе Вандерсон и пробил не самым лучшим образом: в левый от себя угол на удобной для Лунёва высоте. Андрей справился не только с выстрелом бразильца, но и с добиванием и даже получил небольшое повреждение. «Краснодар» не реализовал уже четвёртый 11-метровый в текущем сезоне РПЛ.

А в добавленное к первой половине встречи время сработал знаменитый футбольный принцип «Не забиваешь ты — забивают тебе». После удара Дзюбы мяч попал в руку Тонни де Вильене, и Сергей Карасёв назначил пенальти уже в пользу «Зенита». Дзюба, в отличие от Вандерсона, пробил по центру без шансов для Сафонова.

Удачные замены Семака и усталость «Краснодара»

В перерыве Семак произвёл достаточно неожиданную замену. Вместо проводившего не самый удачный матч Оздоева он бросил в бой Юрия Жиркова. При этом Дуглас с левого фланга обороны переместился в опорную зону.

Однако эта рокировка почти сразу привела к пропущенному голу. Ярослав Ракицкий совершил потерю в центре поля, и «Краснодар» провёл стремительную атаку по правому флангу. Затем Ольссон в касание перевёл мяч в центр на Уткина, и тот нанёс великолепный удар в ближнюю девятку из-за пределов штрафной и оформил первый дубль в карьере в РПЛ.

Но радость хозяев была недолгой. Все свои старания они моментально перечеркнули грубыми ошибками в обороне. После подачи слева Дзюбе позволили выиграть верховую борьбу, а Азмуну никто не помешал с пары метров отправить мяч под перекладину.

После этого из южан будто выпустили воздух. Возможно, сказывалось отсутствие игровой практики. Да и Берг впереди перестал цепляться за мяч. Гости же спокойно действовали по сопернику и, когда предоставлялась возможность, организовывали быстрые контратаки.

Одна из таких завершилась голом вышедшего на замену Алексея Сутормина. При этом результативную передачу на него выполнил Дзюба, в активе которого теперь значатся 16 голов в РПЛ и 11 пасов. Форвард лидирует как в гонке бомбардиров турнира, так и в списке лучших ассистентов.

В отчаянной попытке спасти игру Мусаев бросил в бой сразу троих свежих игроков: Реми Кабеллу, Мануэла Фернандеша и Никиту Сергеева. А чуть позже вместо уставшего Берга на поле вышел Герман Онугха. «Краснодар» вернул себе мяч, но реальных шансов спастись у команды не было. Южанам остаётся лишь уповать на нереализованный пенальти Вандерсона. Зато порадовались осечке прямого конкурента в «Локомотиве».

А «Зенит» стал чемпионом России второй раз подряд уже за четыре тура до финиша. Теперь петербуржцы могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к новому.