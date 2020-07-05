Сенсационные поражения от «Тамбова» и «Арсенала»: «Спартак» и «Динамо» осложнили себе жизнь в борьбе за шестое место РПЛ

«Спартак» дома проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско дважды вели по ходу матча, но пропустили три мяча во втором тайме. «Динамо» на своём поле уступило «Арсеналу», а Евгений Луценко забил в ворота бывшей команды и приблизился к Артёму Дзюбе в гонке бомбардиров. При этом «Сочи» в гостях отобрал очки у «Локомотива», а встреча запомнилась двумя незасчитанными голами и нереализованным пенальти в ворота коллектива Владимира Федотова. Как развивается борьба за шестое место в чемпионате России — в материале RT.

24 удара «Динамо» и гол Луценко в ворота бывшего клуба

В преддверии 26-го тура РПЛ «Динамо» считалось главным претендентом на шестое место, которое при условии триумфа «Зенита» в Кубке России давало путёвку в Лигу Европы. Подопечные Кирилла Новикова пусть и не одержали ни одной победы после возобновления сезона, но имели равное число очков со «Спартаком» и «Уфой», и это с учётом матча в запасе. Да, закладываться на то, что в июле москвичи непременно отберут очки у краснодарцев, было бы опрометчиво, но статистика последних игр говорила именно в пользу подобного сценария. В 2019 году коллективы дважды сыграли вничью со счётом 1:1.

В противостоянии с «Арсеналом» от «Динамо» ждали исключительно успеха, что было обусловлено тяжёлым положением дел у «канониров». Они имели в пассиве пять поражений подряд и несколько дней назад лишились главного тренера. Место Игоря Черевченко занял Сергей Подпалый, ранее ни разу не работавший в клубах высшего дивизиона страны. Однако наставник смог должным образом подготовить команду и помочь ей не только набрать очки, но и преподнести одну из главных сенсаций тура.

Уже на 17-й минуте «пушкари» прижали оппонентов к воротам с помощью прессинга и заставили Григория Морозова потерять мяч на границе собственной штрафной. Даниил Лесовой исполнил прострел на Евгения Луценко, а тот неотразимо пробил по воротам своего бывшего коллектива. Нападающий отличился в четвёртой игре подряд и записал на свой счёт 13-й гол в сезоне, приблизившись к результату Артёма Дзюбы. В активе лучшего бомбардира РПЛ значится на два точных удара больше.

«Динамо» ожидаемо взяло инициативу в свои руки и зажало противника на его половине поля, а на 35-й минуте положение гостей стало совсем тяжёлым. Кирилл Комбаров получил вторую жёлтую карточку за неосторожный подкат и досрочно покинул поле. Хозяева принялись давить и за 90 минут нанесли 24 удара по воротам, девять из которых дошли до створа, но пробить Егора Шамова не удалось. После верховых подач могли отличиться Николай Комличенко и Сильвестр Игбун, но первый пробил неудачно, а после удара второго мяча попал в перекладину.

Как итог — первая победа для «Арсенала» за 125 дней, которая далась тулякам большой ценой. Помимо Комбарова, шесть футболистов гостей получили «горчичники», причём для Виктора Альвареса и Георгия Костадинова они стали восьмыми в сезоне. Таким образом, они гарантированно пропустят игру следующего тура с «Крыльями Советов». «Динамо» же продлило неудачную серию до трёх встреч и позволило «пушкарям» подобраться к ним на расстояние одного балла.

Нехватка VAR и проблемы «Спартака» в обороне

Сенсацию нельзя было исключать и в матче между «Спартаком» и «Тамбовом» — хотя бы по той причине, что в первом круге дебютант РПЛ уже брал верх над десятикратным чемпионом страны. Примечательно, что тогда неудача не только поставила под сомнение перспективы красно-белых в чемпионате, но и накалила атмосферу вокруг на тот момент главного тренера красно-белых Олега Кононова. Именно после той встречи наставника стали на постоянной основе обзывать «пиджаком», в скором времени он был уволен.

После неудачных матчей с «Уфой» и ЦСКА «Спартаку» было необходимо брать три очка, поэтому на встречу 26-го тура футболисты вышли предельно мотивированными. Правда, добиваться успеха им было суждено в отсутствие Романа Зобнина. Полузащитник успешно выступал после возобновления первенства и временами даже напоминал себя образца чемпионского сезона, но получил прямую красную карточку в игре с ЦСКА. Зато в состав вернулись дисквалифицированные Георгий Джикия и Алекс Крал. У гостей вне заявки остался арендованный у красно-белых Георгий Мелкадзе, не имевший права выйти против родного клуба.

Стоит отметить, что матч между «Спартаком» и «Тамбовом» стал единственным в 26-м туре, на котором не работала система VAR. Обусловлено это было тем, что лига не может обеспечить её использование более чем на четырёх встречах в рамках одного игрового дня, и департамент судейства РФС решил «обделить» именно москвичей. Тем примечательнее, что уже в первом тайме главному арбитру Владимиру Москалёву не помешала бы помощь видеоассистентов. На 34-й минуте Джордан Ларссон упал в штрафной соперника после столкновения с Сосланом Таказовым и заработал 11-метровый. Однозначно говорить о нарушении правил было довольно сложно. К точке подошёл Зелимхан Бакаев и в третий раз в карьере успешно реализовал пенальти.

Красно-белые практически безраздельно владели инициативой, но на исходе часа игры показали чудеса несогласованности. Николай Рассказов столкнулся с Наилем Умяровым, Крал решил не выдвигаться на исполнявшего подачу Алексея Рыбина, а Джикия позволил Валерию Чуперке беспрепятственно вбить мяч в сетку. При этом в роли пятого защитника оказался Ларссон, подменявший в обороне беспечно подключавшегося в атаку на протяжении всей встречи Самуэля Жиго. Правда, уже спустя четыре минуты Джордан продемонстрировал своё мастерство и в одиночку сделал ответный гол. Швед великолепно пробил с линии штрафной, вновь вывел «Спартак» вперёд и сразу после этого покинул поле.

В отсутствие Ларссона красно-белые всё же смогли отправить третий мяч в ворота Гиорги Шелии, но он был отменён из-за нарушения правил со стороны Александра Соболева. Эпизод был крайне спорным и, вполне вероятно, был бы рассмотрен арбитрами VAR, если бы таковые присутствовали на матче. Правда, к этому моменту «Спартак» уже позволил «Тамбову» сравнять счёт, а через несколько минут пропустил в третий раз. После розыгрыша стандарта отличился Алексей Грицаенко, а с точки чётко пробил Владимир Обухов. В качестве главного антигероя укрепился Жиго, врезавший по ноге Александру Каплиенко в пределах штрафной.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд и продлил безвыигрышную серию. Ранее под руководством Тедеско красно-белые лишь раз не смогли победить в трёх играх подряд. В конце ноября — начале декабря они поделили очки с «Уралом», после чего уступили «Зениту» и «Ростову». «Тамбов» в восьмой раз выиграл в чемпионате и поднялся на 12-е место.

Два отменённых гола «Локомотива» и незабитый пенальти

До недавнего времени «Сочи» не рассматривался в числе кандидатов на путёвку в еврокубки, но 14 очков в шести матчах позволили ему взлететь на девятую строчку. Среди конкурентов за путёвку в Лигу Европы команде Владимира Федотова предстояло самое сложное испытание. В 26-м туре они встречались с железнодорожниками, продолжающими сражаться за прямое попадание в Лигу чемпионов. Кроме того, в случае потери очков «Локомотив» предоставлял «Зениту» возможность оформить чемпионство уже в воскресенье, что вряд ли входило в его планы.

Подспорьем для «барсов» могли стать серьёзные потери в составе москвичей. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропускал правый защитник Владислав Игнатьев, а из-за травмы в заявку не попал основной голкипер Маринато Гилерме. Изначально в штабе «Локомотива» были уверены, что повреждение у вратаря сборной России несерьёзное и он сможет принять участие в противостоянии с «Сочи», но в итоге ситуация оказалась сложнее. В результате в обороне появился Дмитрий Живоглядов, а в «рамке» — Антон Коченков.

Это не сильно сказалось на выступлении железнодорожников. Подопечные Марко Николича владели преимуществом и могли дважды забить в первом тайме. Но сначала гол Эдера был отменён из-за положения «вне игры», а затем ужасная обработка помешала ему реализовать выход один на один с Сосланом Джанаевым. При этом с 20-й минуты хозяева вновь остались без солидной части болельщиков. Многие фанаты вновь покинули трибуны в знак протеста против непродления контракта с Юрием Сёминым.

В перерыве Федотов выпустил Дмитрия Полоза вместо Михи Мевли, чем обозначил переход на более атакующую схему с двумя центральными защитниками. Однако инициатива осталась у «Локомотива», который продолжал доминировать на поле. Не сказать чтобы выступление железнодорожников вызывало восторг, но индивидуальное мастерство исполнителей позволяло им создавать остроту у владений оппонентов. Особенно ярко смотрелись братья Алексей и Антон Миранчуки, не раз оставлявшие не у дел оборону гостей. Правда, нанести решающий удар было некому. Эдер не блистал, а достойной замены попросту не было.

Вплоть до 91-й минуты одними из самых запоминающихся эпизодов второй половины оставались удар из-за штрафной Брайана Идову, порванная в борьбе с Мурило футболка Александра Кокорина и оригинальная «стенка» в исполнении гостей. Перед ударом Алексея Миранчука пятеро человек встали в ряд, а Эльмир Набиуллин лёг на землю прямо за ними. Возможно, это и сбило с толку хавбека «Локомотива», пробившего очень неудачно.

Тем не менее в компенсированное время произошло больше ярких событий, чем в основное. Сначала главный арбитр Алексей Матюнин при помощи видеоарбитров отменил ещё один гол в ворота «Сочи», усмотрев, что Тимур Сулейманов находился в офсайде в момент передачи. А затем назначил пенальти за нарушение правил против Гжегожа Крыховяка. Алексей Миранчук имел все шансы стать главным героем матча, но пробил в штангу.

«Сочи» отстоял ничью и набрал 30 очков, до двух баллов сократив отставание от «Динамо», «Спартака» и «Уфы». «Локомотив» во второй раз подряд не смог взять верх и предоставил «Зениту» шанс гарантировать себе золото за четыре тура до конца.