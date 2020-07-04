Соболев: мой гол был чистым

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал незасчитанный мяч в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:3).

«Дело не в судействе, а в нас. Мы сами проиграли игру. Но если о судействе, то я считаю, что мой гол был чистым. Не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали. Обидно. Я его даже не толкал. Возможно, выставил левую руку, но она у меня даже сломана, я не толкал игрока. Там лишь пальцы работают. Наверное, тогда стоит каждый гол отменять, на стандартах все друг друга хватают руками. Для меня это чистый гол», — сказал Соболев после матча.

Ранее спортивный директор «Тамбова» прокомментировал победу над «Спартаком».