Спортивный директор «Тамбова» о победе над «Спартаком»: ради таких моментов нужно жить

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков поделился впечатлениями от победы команды над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играли пять человек основы. Думал, шансов нет никаких, но перед ребятами хочу снять шляпу. Нам чем сложнее, тем лучше. Нефарт должен был закончиться. Постоянно пропускали необязательные голы. Ребята собрались в тяжёлое время против такого соперника. Ради таких моментов нужно жить», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Он отметил, что ему сложно говорить о спорных моментах в штрафной «Тамбова», поскольку он их плохо видел из-за своего места на стадионе.

«Но и, как мне показалось, пенальти в наши ворота был сомнительный. Судьям виднее. Если отменили, значит, по делу. Если поставили пенальти, значит, был», — добавил спортивный директор клуба.

«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2.

Ранее арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.