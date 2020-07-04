Тедеско на русском языке отказался говорить о судействе матча «Спартак» — «Тамбов»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке заявил, что не хочет говорить о судействе матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Тедеско на русском языке отказался говорить о судействе матча «Спартак» — «Тамбов»
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«Не буду этого делать. Я очень устал говорить о судействе. Я хочу говорить о матче», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своём поле проиграл «Тамбову» со счётом 2:3. Победный мяч гости забили с пенальти, тогда как хозяева поля также с 11-метрового открыли счёт в матче.

Ранее сообщалось, что Сергей Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева.

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