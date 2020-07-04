Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Владимира Москалёва, обслуживавшей матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» (2:3).

«Гол Соболева не засчитали незаслуженно, ничего там не было. Мне представляется уровень таких «судеек». Ему наверняка сказали, что пенальти был назначен левый, потому он решил отменить чистый гол из-за падения игрока «Тамбова». Там вообще ничего не было, классный английский гол. А он подумал: «Я же пенальти левый дал, отменю-ка я гол». Получается, две ошибки. Это недостаток опыта. Если такие голы не засчитывать, то сушите игру просто», — цитирует Хусаинова Sport24.

Ранее судья Федотов заявил, что арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом».