Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Владимира Москалёва, обслуживавшей матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» (2:3).
Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Гол Соболева не засчитали незаслуженно, ничего там не было. Мне представляется уровень таких «судеек». Ему наверняка сказали, что пенальти был назначен левый, потому он решил отменить чистый гол из-за падения игрока «Тамбова». Там вообще ничего не было, классный английский гол. А он подумал: «Я же пенальти левый дал, отменю-ка я гол». Получается, две ошибки. Это недостаток опыта. Если такие голы не засчитывать, то сушите игру просто», — цитирует Хусаинова Sport24.

Ранее судья Федотов заявил, что арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом».

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