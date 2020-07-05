Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев на поле с первых минут появятся Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Кристоффер Олссон, Кайо Панталеан, Тони де Вилена, Вандерсон и Маркус Берг.

Сине-бело-голубые выйдут на игру в следующем составе: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

Матч состоится 5 июля в Краснодаре и начнётся в 20:30 мск. «Зенит» может досрочно стать чемпионом, если одержит победу над «Краснодаром».

Ранее Алексей Игонин выразил мнение, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.